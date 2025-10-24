お笑いタレント・小島よしお（44）が24日放送のABCテレビ「newsおかえり」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。阪神ドラフト1位の立石正広内野手（21）に「プレッシャーに打ち勝つ方法」について聞いた。

この日の番組では、スタジオと立石選手を生中継でつないでインタビュー。阪神のスペシャルアンバサダーを務める糸井嘉男氏（44）が、立石選手の魅力や今後への期待について解説した。

その中で、質問を促された小島は、「ピーヤ！」とあいさつ代わりにギャグを披露し、立石選手も思わず吹き出して笑顔に。

小島は「私、自分がプレッシャーに弱いもんで、いつもアスリートの方には、どうやったらプレッシャーに打ち勝てるのか聞いているんですけど。立石選手、いつもプレッシャーを感じる場面があると思うんですけど、その時に考えていることとか、何かあるんですか？」と問いかけた。

立石選手は「『死んだりしないから大丈夫だ』と思って…。結構それは思いますね」と明かし、小島は「死んだりしないから…ああ、なるほど。死ななきゃ大丈夫、みたいな」と納得。糸井氏も「究極の考え方だ」と感心した。

さらに小島は「好きな言葉とか。私の場合は『そんなの関係ねえ』とか『前へ前へ前へ』とか言っているんですけど、何かそういう、口グセとかあるんですか？」と持ちネタを交えながら質問。

立石選手は、「そういう言葉を書く機会があれば、『恩返し』という言葉をよく書いています」と話していた。