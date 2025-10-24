「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が10月23日、大井競馬場で行われた。

ダート1200mで行われた第1戦は、神尾香澄騎手（川崎）騎乗のティーズブライトが直線で外から抜け出して勝利。2着は上里直汰騎手（JRA）騎乗のオオサキサンダー、3着には谷内貫太騎手（大井）騎乗のエピルシェールが入った。

ダート1800mで行われた第2戦は、遠藤汰月騎手（JRA）騎乗のストライクノワールが、向正面で果敢に仕掛けて先頭に立つと、そのまま押し切り勝利。2着は高橋優騎手（大井）騎乗のフラグランツァ、3着には坂井瑛音騎手（岩手）騎乗のフローティンローズが入った。

YJSトライアルラウンド大井第2戦・ストライクノワールと遠藤汰月騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

次戦は浦和競馬場

トライアルラウンド大井を終えての、東日本地区におけるトライアルラウンドポイントの暫定順位（上位4位まで）は、下記のとおり。

●地方競馬

1位 山本大翔（船橋）76pt

2位 神尾香澄（川崎）58pt

3位 谷内貫太（大井）51pt

4位 宮内勇樹（北海道）50pt

●JRA

1位 石田拓郎（美浦）68pt

2位 横山琉人（美浦）66pt

3位 佐藤翔馬（美浦）55pt

4位 水沼元輝（美浦）52pt

YJSトライアルラウンドの次戦は、10月30日(木)に浦和競馬場で行われる。