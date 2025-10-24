【YJSトライアル大井】神尾香澄＆遠藤汰月が勝利…ポイント争い激化
「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が10月23日、大井競馬場で行われた。
ダート1200mで行われた第1戦は、神尾香澄騎手（川崎）騎乗のティーズブライトが直線で外から抜け出して勝利。2着は上里直汰騎手（JRA）騎乗のオオサキサンダー、3着には谷内貫太騎手（大井）騎乗のエピルシェールが入った。
ダート1800mで行われた第2戦は、遠藤汰月騎手（JRA）騎乗のストライクノワールが、向正面で果敢に仕掛けて先頭に立つと、そのまま押し切り勝利。2着は高橋優騎手（大井）騎乗のフラグランツァ、3着には坂井瑛音騎手（岩手）騎乗のフローティンローズが入った。
トライアルラウンド大井を終えての、東日本地区におけるトライアルラウンドポイントの暫定順位（上位4位まで）は、下記のとおり。
●地方競馬
1位 山本大翔（船橋）76pt
2位 神尾香澄（川崎）58pt
3位 谷内貫太（大井）51pt
4位 宮内勇樹（北海道）50pt
●JRA
1位 石田拓郎（美浦）68pt
2位 横山琉人（美浦）66pt
3位 佐藤翔馬（美浦）55pt
4位 水沼元輝（美浦）52pt
YJSトライアルラウンドの次戦は、10月30日(木)に浦和競馬場で行われる。