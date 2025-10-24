「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が10月23日、笠松競馬場で行われた。

ダート1400mで行われた第1戦は、高杉吏麒騎手（JRA）騎乗のセブンスリーローズが第4コーナーで先頭に立ち勝利。2着は田山旺佑騎手（JRA）騎乗のダブルブラック、3着には吉村誠之助騎手（JRA）騎乗のスーパーバウンディが入った。

同じくダート1400mで行われた第2戦は、森田誠也騎手（JRA）騎乗のミランミランがスタートから先行して押し切り勝利。2着は田山旺佑騎手（JRA）騎乗のミカチャン、3着には松本一心騎手（笠松）騎乗のキテヤイヨジが入った。

【YJSトライアル大井】神尾香澄＆遠藤汰月が勝利…ポイント争い激化

YJSトライアルラウンド笠松第2戦・ミランミランと森田誠也騎手 (C)NAR地方競馬全国協会

古川奈穂もファイナル進出

西日本地区における全てのトライアルラウンドが本日終了し、トライアルラウンドポイントの上位4位までは次の結果となった。

●地方競馬

1位 松本一心（笠松）87pt

2位 塩津璃菜（兵庫）58pt

3位 土方颯太（兵庫）58pt

4位 青海大樹（佐賀）54pt

●JRA

1位 西塚洸二（栗東）90pt

2位 高杉吏麒（栗東）74pt

3位 古川奈穂（栗東）66pt

4位 大久保友雅（栗東）59pt

※合計得点が同じ場合は、騎乗した全ての競走を対象に、上位の着順を得た回数の多い順に順位を決定