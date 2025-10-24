【YJSトライアル笠松】JRA高杉吏麒＆森田誠也がV…西日本地区8名決定
「2025ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウンド」への出場権をかけて、地方競馬およびJRAの若手ジョッキーが争う代表騎手選定競走「2025ヤングジョッキーズシリーズ トライアルラウンド」が10月23日、笠松競馬場で行われた。
ダート1400mで行われた第1戦は、高杉吏麒騎手（JRA）騎乗のセブンスリーローズが第4コーナーで先頭に立ち勝利。2着は田山旺佑騎手（JRA）騎乗のダブルブラック、3着には吉村誠之助騎手（JRA）騎乗のスーパーバウンディが入った。
同じくダート1400mで行われた第2戦は、森田誠也騎手（JRA）騎乗のミランミランがスタートから先行して押し切り勝利。2着は田山旺佑騎手（JRA）騎乗のミカチャン、3着には松本一心騎手（笠松）騎乗のキテヤイヨジが入った。
西日本地区における全てのトライアルラウンドが本日終了し、トライアルラウンドポイントの上位4位までは次の結果となった。
●地方競馬
1位 松本一心（笠松）87pt
2位 塩津璃菜（兵庫）58pt
3位 土方颯太（兵庫）58pt
4位 青海大樹（佐賀）54pt
●JRA
1位 西塚洸二（栗東）90pt
2位 高杉吏麒（栗東）74pt
3位 古川奈穂（栗東）66pt
4位 大久保友雅（栗東）59pt
※合計得点が同じ場合は、騎乗した全ての競走を対象に、上位の着順を得た回数の多い順に順位を決定