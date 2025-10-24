現地時間10月31日（金）および11月1日（土）にアメリカ・カリフォルニア州デルマー競馬場で行われるブリーダーズカップに出走予定のJRA所属馬が、10月22日（水）に同競馬場へ無事に到着した。

日本時間10時07分に成田国際空港を出発し、同日19時40分（現地時間3時40分）にロサンゼルス国際空港に到着。その後、馬運車で移動し、同日23時50分（現地時間7時50分）にデルマー競馬場入りした。

ブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）に出走予定のフォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人厩舎）について、荒木裕樹彦調教助手は「関係者の皆様のおかげでスムーズに競馬場まで到着することができました。想定内の体つきで、堪えた様子もありません。無事に輸送をクリアすることができたと思います」と話し、順調な様子を伝えた。

各馬順調な様子

ブリーダーズカップマイル（G1・芝1600m）に出走予定のアルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正厩舎）は、松岡伸弥調教助手が「無事に輸送をクリアしてくれました。馬の様子も元気そうです」とコメント。

また、ブリーダーズカップフィリー＆メアターフ（G1・芝2200m）に出走するアリスヴェリテ（牝5・栗東・中竹和也厩舎）について、三渕裕一朗調教助手は「関係者のサポートもあり、問題なく到着できた。昨年も同様の輸送を経験しており、馬は落ち着いている。引き続きレースへ向けて順調に調整を進めたい」と語った。

このほか、アメリカンステージ（牡3・栗東・矢作芳人厩舎）、インビンシブルパパ（牡4・美浦・伊藤大士厩舎）、スウィッチインラヴ（牝2・栗東・矢作芳人厩舎）、ピューロマジック（牝4・栗東・安田翔伍厩舎）も同日程でデルマー競馬場に到着している。