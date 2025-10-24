寒い季節の大本命！ヴィンテージブームから火がついた「ファーコート」コーデ＆アイテム特集
ボリュームアウターやBIGサイズが主流な今季は太って見えるものが多いって噂……。そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈とともに、ヴィンテージブームから火がついた「ファーコート」のコーデ＆アイテムをご紹介します！あわせるアイテムはIラインを意識することがコツなんだとか。
ファーコート
ヴィンテージブームから火がついた大本命アウター。あわせるアイテムはIラインを意識して女みUP！
Cordinate Ray常連ブランドのきゃしゃ見え＆やせ見えアウター
〈右・村瀬紗英のコーデ〉ボリュームアウターにはぴたワンピをあわせてきゃしゃ見え
柄ものワンピをチョイスして視線を散らす。
〈左・三浦理奈のコーデ〉Iラインスカートは抜け感のあるミディ丈でやせ見えを加速
ミディ丈スカートは足の甲を出して抜け感を出したら脚長に見える。
Item 【TINA:JOJUN】ミドル丈ブラウンダッフルファーコート
冬に映えるあたたかみたっぷりのダッフルコート。締め色ですっきり見えが叶う。
Item 【EMODA】ベージュファーコート
ミドル丈でおしりすっぽり。普段のコーディネートに取り入れるだけで一気に華やかな印象に。
Item 【PEACH JOHN】ピンクショートエコファーコート
ピンクファーで視線を集中。ショート丈で腰高バランスをキープ。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英、三浦里奈（ともに本誌専属）文／大熊芹奈
