寒い季節の大本命！ヴィンテージブームから火がついた「ファーコート」コーデ＆アイテム特集

ボリュームアウターやBIGサイズが主流な今季は太って見えるものが多いって噂……。そこで今回は、村瀬紗英・三浦理奈とともに、ヴィンテージブームから火がついた「ファーコート」のコーデ＆アイテムをご紹介します！あわせるアイテムはIラインを意識することがコツなんだとか。

ファーコート ヴィンテージブームから火がついた大本命アウター。あわせるアイテムはIラインを意識して女みUP！

Cordinate Ray常連ブランドのきゃしゃ見え＆やせ見えアウター 〈右・村瀬紗英のコーデ〉ボリュームアウターにはぴたワンピをあわせてきゃしゃ見え 柄ものワンピをチョイスして視線を散らす。 〈左・三浦理奈のコーデ〉Iラインスカートは抜け感のあるミディ丈でやせ見えを加速 ミディ丈スカートは足の甲を出して抜け感を出したら脚長に見える。 〈右・村瀬紗英〉グレープードルファーコート 38,500円／HONEY MI HONEY ワンピース 参考商品／MARBLE バブーシュカ 3,300円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）ピアス 330円／ラティス ブーツ 15,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン） 〈左・三浦理奈〉アイボリーカールエコファーコート 15,400円／dazzlin チェックのミディ丈スカート 11,660円／ASURA（HANA KOREA）フラットシューズ 17,050円／ダイアナ（ダイアナ 銀座本店）

Item 【TINA:JOJUN】ミドル丈ブラウンダッフルファーコート 冬に映えるあたたかみたっぷりのダッフルコート。締め色ですっきり見えが叶う。 ミドル丈ブラウンダッフルファーコート 22,000円／TINA:JOJUN

Item 【EMODA】ベージュファーコート ミドル丈でおしりすっぽり。普段のコーディネートに取り入れるだけで一気に華やかな印象に。 ベージュファーコート 20,680円／EMODA ルミネエスト新宿店

Item 【PEACH JOHN】ピンクショートエコファーコート ピンクファーで視線を集中。ショート丈で腰高バランスをキープ。 ピンクショートエコファーコート 16,500円／PEACH JOHN 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英、三浦里奈（ともに本誌専属）文／大熊芹奈

村瀬紗英

三浦 理奈