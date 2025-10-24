自民党は２４日の総務会で、総裁直属機関や政務調査会の部会長などの人事を決めた。

憲法改正実現本部長には、高市首相（自民党総裁）に近い中曽根弘文・元外相が就いた。

同本部は、党則７９条に基づく総裁直属機関で、これまでは古屋圭司選挙対策委員長が本部長だった。中曽根氏は保守派のベテランで、総裁選では高市陣営の選対本部長を務めた。在任中の国会発議に意欲を示す首相は、改憲に向けたかじ取りを中曽根氏に担わせる。

党の「安定的な皇位継承の確保に関する懇談会」の会長は麻生副総裁が続投する。自民と日本維新の会は、来年の通常国会で皇室典範改正を目指す方針で、政権の後ろ盾である麻生氏に党内のとりまとめを託した。北朝鮮による拉致問題対策本部長には山谷えり子・元国家公安委員長を充てた。

部会長人事では、鈴木英敬衆院議員を総務部会長に抜てきし、松川るい参院議員を内閣第２部会長に起用した。両氏はいずれも旧安倍派で政治資金収支報告書に不記載があった。有村総務会長は２４日の記者会見で「総裁は高い能力を持つ人を要所に就けていくという思いだ」と説明した。

自民は国政選の連敗で議員が大きく減った上、維新が閣外協力にとどまり、政務三役の全役職に自民議員を配置する必要が生じた。党幹部は「政府と党のポストがなかなか埋まらなかった」と語った。

部会長は次の通り（敬称略）。

内閣第１ 長谷川淳二▽内閣第２ 松川るい▽国防 本田太郎▽総務 鈴木英敬▽法務 武村展英▽外交 高木啓▽財務金融 小鑓隆史▽文部科学 深沢陽一▽厚生労働 鬼木誠▽農林 野中厚▽水産 船橋利実▽経済産業 小林史明▽国土交通 加藤鮎子▽環境 山田太郎