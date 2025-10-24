森香澄が魅せる、月のように輝く瞳♡『meilly』新作カラコン「lunar」登場

瞳に月のきらめきを──。カラーコンタクトブランド『meilly（メイリー）』から、待望の新シリーズ「lunar（ルーナー）」が2025年10月24日（金）に発売されます。イメージモデルにはタレントの森香澄さんを起用。月や星が放つ優雅な光を閉じ込めたような新作は、「自然な透明感」と「立体的な輝き」を両立する水光カラコンとして注目を集めています♡

価格：1,760円（税込）／10枚入り



「lunar（ルーナー）」は、夜空に浮かぶ月や星の光をモチーフにした水光カラコン。

独自の「多光感3段ハイライト」デザインにより、どの角度から見ても立体的に光を捉え、輝きをキープします。

さらに、太すぎず細すぎない絶妙なサークルリングが瞳をふんわりと際立たせ、ナチュラルで奥行きのある眼差しを演出。

まるで森香澄さんのように、品よく凛とした印象を叶えるデザインです。

THREEのホリデーコレクション2025で光と輝きを纏う冬メイク♡

月夜を思わせる3つのカラーバリエーション

「lunar」シリーズは、幻想的な光を宿す3色展開。

gray は天の川のように神秘的なグレー、brown は三日月のようにやわらかなブラウン、olive はオーロラを思わせる透明感のあるオリーブ。

どのカラーも自然に馴染みながら、瞳に上品な輝きをプラスします。

韓国大人気ブランド『OLENS』の全面協力で開発され、メイクやファッションに合わせて“瞳をドレスアップ”できるプロ仕様の仕上がりです♪

発売記念キャンペーン＆商品詳細

新作「lunar」の発売を記念して、モアコンタクト・ホテラバ・クイーンアイズにてキャンペーンを実施中。

期間は**2025年10月24日（金）～11月3日（月）**まで。

カラー展開：全7色（gray／brown／oliveを含む）

レンズ仕様：BC 8.7㎜、DIA 14.2㎜、着色直径13.3㎜、含水率38.5％

使用期間：1日交換（ワンデー）

度数：±0.00～-10.00（0.25step・0.50step）

販売店：モアコンタクト、ホテラバ、クイーンアイズ、アインズ＆トルペ各店 ほか

瞳から輝く、新しいあなたへ♡

光をまとうような瞳は、表情そのものをやわらかく照らしてくれるもの。「lunar」は、そんな“自分らしく輝く美しさ”を叶えてくれる新しい定番カラコンです。

森香澄さんのように、しなやかで優しいまなざしをあなたの毎日に添えてみませんか？この秋、瞳から始まるドレスアップをぜひ楽しんで♪