NCT DREAM公式コラボキャラクター「Dreamiez」のポップアップに潜入！ ふわふわ空間に癒された初日の様子をレポート
多国籍ボーイズグループNCT DREAMの公式コラボキャラクター“Dreamiez（ドリーミーズ）”のポップアップ「Dreamiez’s Dream Forest POP‐UP」が、10月24日（金）〜11月4日（火）の間、東京・渋谷にあるフラッグシップストア“LINE FRIENDS SQUARE SHIBUYA”の2階にて開催中。今回クランクイン！トレンドは、オープン初日の店内へ潜入。種類豊富なグッズや会場に設置されたフォトスポットなどを初回する。
【写真】散財注意！ ポップアップで買えるDreamiezのグッズ一覧
■コンテンツが盛りだくさん
ドミーリーズとは、NCT DREAMとLINE FRIENDSが一緒に制作し、メンバーそれぞれの個性とムードをかわいらしく表現した7匹の動物キャラクター。初となる今回のポップアップでは「ドミーリーズ合唱団が歌うドリーム森」をテーマに、ぬいぐるみやフォトカードホルダー、フェイスポーチ、Tシャツなどがラインナップにそろった。
さっそく店内に入ると、まずは「BTTF」などNCT DREAMのミュージックビデオが放映されている大きなスクリーンが登場。さらにスクリーン横にはメンバーの写真を使用したパネルが飾られており、ファンの気分が上がる装飾が施されていた。
また、店内奥にはドミーリーズと一緒に写真撮影が楽しめるフォトスポットが設置されており、花や音符が散りばめられた背景が、まるでドミーリーズ合唱団の仲間に入ったような気分にしてくれる。
さらにフォトスポットの横には、なんと無料で遊べるレシート写真機が置かれており、記念撮影が可能。ショッピングだけでなく思い出作りまでできるコンテンツが盛りだくさんで、まるでテーマパークのような空間がすごすぎる！
■「かわいい！」が止まらない
そんな本店舗の目玉といえばドミーリーズのグッズ。なかでも筆者のイチオシ「コスチュームぬいぐるみ」は、緑のパンツを履いた愛らしい姿と、メンバーの個性とムードを表現したという豊かな表情が魅力的で、思わず「かわいい！」と声が出たほど。片手に収まるほどのサイズ感で持ち運びやすいので、カフェや秋のレジャーに連れて行くのも良いのでは？
また、思わず抱きしめたくなるぬいぐるみクッションや好きなフォトカードを入れて自分好みにカスタマイズできるフォトフォルダー、ペンライトに付けてもかわいいシュシュ、どのドミーリーズと出会えるかは開けてからのお楽しみな「ランダムぬいぐるみバッジ」などファン必見のグッズが盛りだくさん。特にふわふわとした手触りのグッズが多く、見ているだけでも心がどんどん癒されていった。
いずれも公式オンラインストアで購入可能な商品だが、中には売り切れている物もあるため気になる商品がある人は店舗へ訪れてみるのも良さそうだ。
なお、10月24日（金）〜10月26日（日）の間は混雑緩和のため終日事前予約制。現在事前予約受付は終了しており、10月27日（月）以降フリー入場が可能となる。
