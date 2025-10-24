歌手の荻野目洋子（56）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身の「ちゃん」付けについて私見をつづった。

SNSで「荻野目洋子さんを荻野目ちゃんと呼ぶのも これからはセクハラになってしまうのかなぁ」という投稿に答えたもの。

23日に東京地裁が、職場で「○○ちゃん」と名前を呼ばれたのはセクハラだとして、佐川急便の営業所に勤めていた40代女性が年上の元同僚の男性に約550万円の慰謝料を求めた訴訟の判決で、「許容される限度を超えた違法なハラスメント」と認定し、22万円の支払いを命じたことを受けてのポスト。

荻野目は「必ずや出ると思いました」と書き始め「もちろん私の場合はデビュー当時(15歳)のニックネーム的呼称がずっと浸透している状況なので、これまで通りそう呼んでくださって大丈夫です(←普段からよく聞かれている事でもあるので書きました)」とつづった。

さらに「ニュースの内容を読み解くと、他に問題となる行為が続いたという判断のようですし。そこを切り取っての報道は避けたいところです。相手の気持ちを慮る動作があるだけで、コミニュケーションが全然違った意味を持つと思うので、常にアップデートは必要で、鈍感ではいられない世の中になっていますね」と思いを記した。