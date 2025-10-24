9人組グローバルボーイズグループ「&TEAM」のメンバー・K（28）とJO（21）が11月中旬から来年2月までの一部スケジュールに「やむを得ない個人活動の都合により参加が難しい場合があります」と24日、公式サイトで発表した。

公式サイトは「こんにちは、YX LABELSです。いつも&TEAMに大きな愛と温かい応援を送ってくださるLUNEの皆様に心より感謝申し上げます。&TEAMの今後の活動計画についてご案内いたします」とし「現在予定されているKR 1st Mini Albumの活動を含む、2025年11月中旬から2026年2月までの一部スケジュールにおいて、KとJOがやむを得ない個人活動の都合により参加が難しい場合がございます。LUNEの皆様にはご理解を賜りますようお願い申し上げます」と発表した。

2人について「KとJOはグループ活動への変わらぬ愛情と強い意志を持っており、可能な限りグループでのスケジュールに参加し、LUNEの皆様とお会いできるよう努めてまいります。今回の個人活動は、メンバーそれぞれ、そして&TEAMの更なる成長のための重要な過程になると信じております」と記した。

そして「弊社は今後も、&TEAMメンバー全員が様々な分野で活躍し、LUNEの皆様により良い姿をお見せできるよう、全力でサポートしてまいります。メンバーの新たな挑戦に、引き続き温かいご声援をお願いいたします」としている。