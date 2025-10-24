■これまでのあらすじ

結婚の報告のため帰省した凛は、弟の同棲宣言で騒然とする実家で思いがけず歓迎される。だが離婚した父と海外赴任の話を出した途端、母は猛反対。説得を試みるも逆効果となり、母は部屋に閉じこもってしまう。自分を責めながら帰路についた凛は、母から反対されたことを彼に打ち明ける。渡米まで残り半年、説得に自信を失う凛に、「遠距離になるくらいなら別れるからね！」と彼は思いもよらぬ言葉を告げるのだった。



■凜を失いたくない――その一心で

■弟には頼れない！でもあの人になら…強気な言葉を口にした彼でしたが、それは凛を失いたくない一心から。会社の先輩たちは渡米後の生活に追われ、気づけば関係が途絶えてしまった――そんな例を間近で見てきた彼は、不安を隠せないのです。「弟さんに協力してもらえないの？」と尋ねる彼に、凛は首を振ります。弟に頼めば、むしろ事態はこじれると分かっているからです。しかし一人だけ頼れそうな人の顔が浮かびます――それは叔母でした。(福々ちえ)