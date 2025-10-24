前の話を読む。離婚を聞いた義父は激高するも、再び実母に撃退される。マンションを取り戻し、慰謝料を2人分手に入れた妻にはまだ問題が残されていて…


■親友が裏切った理由は？



■夫に弱みを握られてしまう



■彼氏の借金を返すため…



■目を覚ました親友



■結婚って難しい


親友が妻を裏切った理由は、彼氏の借金を返すためでした。

その弱みを突かれ、逆に夫に握られてしまい、ずるずると裏切りを重ねてしまったのです。

しかし真実が妻に明らかになったことで、親友はだらしない彼氏と別れる決意をしました。

「お互い男を見る目がなかった」

そう自虐的に笑い合いながら、ふたりは仲直りすることができました。

結婚してみなければわからないことも多くあります。けれど隠し事をされては、理解しようがありません。

どうか妻のこれからの人生が、誠実さに守られ、幸せに満ちたものになりますように…。

(紙屋束実)