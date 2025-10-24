親友はなぜ裏切った？ 最後に残された謎が解明【結婚なんてするんじゃなかった Vol.35】
前の話を読む。離婚を聞いた義父は激高するも、再び実母に撃退される。マンションを取り戻し、慰謝料を2人分手に入れた妻にはまだ問題が残されていて…
■親友が裏切った理由は？
■夫に弱みを握られてしまう
■彼氏の借金を返すため…
■目を覚ました親友
■結婚って難しい
親友が妻を裏切った理由は、彼氏の借金を返すためでした。
その弱みを突かれ、逆に夫に握られてしまい、ずるずると裏切りを重ねてしまったのです。
「お互い男を見る目がなかった」
そう自虐的に笑い合いながら、ふたりは仲直りすることができました。
結婚してみなければわからないことも多くあります。けれど隠し事をされては、理解しようがありません。
どうか妻のこれからの人生が、誠実さに守られ、幸せに満ちたものになりますように…。
(紙屋束実)