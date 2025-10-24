ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

21:00

ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（10月）

予想 0.3% 前回 0.48%（前月比)



21:30

米消費者物価指数（CPI）（9月）

予想 0.4% 前回 0.4%（前月比)

予想 3.1% 前回 2.9%（前年比)

予想 0.3% 前回 0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

予想 3.1% 前回 3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



21:45

ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、討論会出席



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）

予想 51.8 前回 52.0（製造業PMI・速報値)

予想 53.6 前回 54.2（非製造業PMI・速報値)

予想 53.6 前回 53.9（コンポジットPMI・速報値)



23:00

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（10月）

予想 55.0 前回 55.0





ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）



26日（日）

ASEAN首脳会議関連会合（クアラルンプール、28日まで）

英国市場と欧州市場は冬時間に移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

