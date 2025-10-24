21:00
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（10月）
予想　0.3%　前回　0.48%（前月比)

21:30　
米消費者物価指数（CPI）（9月）
予想　0.4%　前回　0.4%（前月比)
予想　3.1%　前回　2.9%（前年比)
予想　0.3%　前回　0.3%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.1%　前回　3.1%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

21:45　
ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、討論会出席

22:45　
米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（10月）
予想　51.8　前回　52.0（製造業PMI・速報値)　
予想　53.6　前回　54.2（非製造業PMI・速報値)　
予想　53.6　前回　53.9（コンポジットPMI・速報値)

23:00
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（10月）
予想　55.0　前回　55.0


ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（31日まで）

26日（日）
ASEAN首脳会議関連会合（クアラルンプール、28日まで）
英国市場と欧州市場は冬時間に移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。