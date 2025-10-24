ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３８）がファウンダーを務める「ＳＡＩＫＯＵ×ＬＵＳＨ」が２５日にキルギス・ビシュケクアリーナで開催する大会「−ｖｏｌ．２」の前日計量が２４日、現地で行われた。セミで５８キロ契約１０回戦を行う元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（３６）＝フィリピン＝と、日本フェザー級７位の亀田京之介（２６）＝ＭＲ＝は、両者ともに２００グラムアンダーの５７・８キロで一発クリアとなった。

京之介は直近ではルイス・ネリ（メキシコ）、アラン・ピカソ（メキシコ）と２連敗を喫しているが、９月の試合発表会見の場で「（カシメロは）いい選手やと思うけど、ブランクもある。名前だけはあるが、（３６歳という）年も年やし、ここで一発かましたろかな」とふっかけた。

カシメロは昨年１０月の試合で体重超過を犯し、約１年間ブランクが空いたが、ＳＡＩＫＯ×ＬＵＳＨと契約。今後もスーパーバンタム級で世界タイトルを狙うといい、「京之介は簡単な相手だ。ネリは（京之介を）倒すのが遅かった。俺だったら早く倒せる」と辛らつにぶった切っていた。

一方で、同興行のメインで予定されていたＷＢＡアジア・ライトヘビー級（７９・３キロ）王座決定戦は、地元キルギスのディルムロド・サティバルディエフが８７・７キロと約８・４キロというまさかの大幅超過を犯して棄権。試合自体も中止となった。

さらに、第３試合の花田颯（ＫＷＯＲＬＤ３）、第４試合の佐野遥渉（ＬＵＳＨ）、第５試合の五輪２連覇ハサンボイ・ドゥスマトヴ（ウズベキスタン）も１回目の計量を体重超過でクリアすることができなかった。佐野、花田は２回目の計量でパスしたものの、ドゥスマトヴは２回目の計量でさらに１キロ増量するという異例の事態で計量失格となり、試合実施については協議中だという。