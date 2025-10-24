“ちいさな令和の歌姫” ののちゃんこと村方乃々佳さんのインスタグラム・アカウントが更新され、ののちゃんと妹のひーちゃんの食事の模様が投稿されました。



【写真を見る】【 ののちゃん 】「パワー飯！」山盛りご飯にまん丸お目目でリアクション「食べる気満々でした」





1枚目に投稿された写真では、手前に置かれた、丸く膨らんだ山のように大盛りにされたご飯に、ののちゃんが目をまん丸に見開いてビックリした表情をしています。

テキストでは「またまたパワー飯！」「どデカ盛りのご飯に言葉を失いながらも、気合いを入れて食べる気満々でした」と、お肉の絵文字を添えて伝えていて、焼肉店での一コマかのように思われます。







ビックリしたあとの2枚目では、ちょっと茫然としたようなののちゃん。3枚目では、いつも通りの表情をしている妹のひーちゃんの隣で、割り箸を割ろうと力をこめています。テキストでは「割り箸を割る時に片目つぶっちゃうのなんで」とツッコんでいます。









ののちゃんの多彩な表情にフォロワーから「のんちゃんのリアクション最高」「いつもモリモリ食べてる二人大好き」「2枚目の表情笑っちゃう」「割り箸でこんな表情になるのわかる」など、共感の声がたくさん集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】