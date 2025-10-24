©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

『最終楽章 響け！ユーフォニアム』前編 の来春公開を記念してスタートした、TVシリーズ第１期『響け！ユーフォニアム』の第2話。

なんだかんだで吹奏楽部に入部することになった、久美子（CV：黒沢ともよ）。しかし、中学でのできごとが胸につかえている久美子は、同じ部員となった麗奈（CV：安済知佳）のことを意識しすぎて---。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

「やぁ麗奈ちゃん。中学の時はいろいろあったけど、高校ではよろしくね！」

葉月（CV：朝井彩加）と緑輝（CV：豊田萌絵）から「不自然です」「完全に変質者です」と言われてしまうほど、ぎこちない声掛けのシミュレーションもむなしく、入学式から2週間経つというのに、久美子は麗奈と話せずにいた。

「そういえば、楽器決めるのって今日だっけ？」

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

中学時代から吹奏楽の強豪校でコントラバス（コンバス）を担当していた緑輝が「コンバスに命かけてます！」と言い切るのに比べ、久美子はそこまでユーフォニアム（ユーフォ）に思い入れはない。何なら「トロンボーンとかサックスとか違う楽器を経験してみたいなー」と思っているくらいだったりして。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

しかも、ユーフォ担当で低音パートリーダーの田中あすか（CV：寿美菜子）は超個性的！ トランペットを吹きたい！と願っていた葉月が間違って購入したチューバのマウスピースを楽器とマッチングさせ

「それが君の運命の相手だよ♪」

と、低音パートのチューバに引き入れたその力技はすごい。

「ダメだ。ここにいると強引に巻き込まれる！」

と、トロンボーンへと逃げ込んだ久美子の前に現れたのは、幼馴染で先輩の斎藤葵（CV：日笠陽子）。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

「久美子ちゃん、小学校の頃からユーフォだもんね」

この一言で、結局“ユーフォによろしく”となってしまった久美子なのだった。

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

こうしてそれぞれの担当楽器が無事決定！

新しい顧問・滝先生（櫻井孝宏）も加わって、初めての部活動が始まった。

滝先生が掲げる部活動のモットーは「生徒の自主性を重んじる」というもの。

「ですので、今年1年指導していくにはまず、皆さんで今年の目標を決めてほしいのです」

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

つまり、全国を目指したいと決めたら、練習も厳しくなる。反対に、楽しい思い出を作るだけで十分というなら、ハードな練習は必要ない、と説明する滝先生。

こうして部員全員の多数決を取って決めることになった、今年の目標とは---？

©武田綾乃・宝島社／『響け！』製作委員会

いよいよ吹奏楽部のメンバーや、さまざまな楽器も登場し、本作品の魅力が少しずつ奏でられ始めた第２話。久美子の幼馴染である“葵ちゃん”が、先輩ならではのひとことを語るシーンは、ちょっと染みる…かも。

この『響け！ユーフォニアム』（ABCテレビ）第2話（10月11日放送回）は、無料配信動画サービスTVerでも配信中だ。