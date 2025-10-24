¥Æ¥ì¥Ó½éÀøÆþ¡ª¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È½¸ÃÄ¡¦¥¢¥°¥ì¥Ã¥µ¡¼ÉôÂâ¤Î¶ËÈë¶õÃæÀï·±Îý¤È¤Ï¡©
10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î¡ØÊ¨Æ¥ï¡¼¥É10¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥µ¡¼ÉôÂâ¤ËÀøÆþ¡£¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÏÌó2000¿Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾å°Ì¿ô¡ó¤Î¥¨¡¼¥¹¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È½¸ÃÄ¤¬¥¢¥°¥ì¥Ã¥µ¡¼ÉôÂâ¡£¿¦Ì³¾å»£±ÆNG¤Î¹ñ²Èµ¡Ì©¤òÊú¤¨¤ë¤¿¤áÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¶ËÈë·±Îý¤Ø¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÀøÆþ¤¬¼Â¸½¡£
¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¡¦¾®¾¾¶õ¹Á¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¾®¾¾´ðÃÏ¡£ËÜ½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹Ò¶õ´ðÃÏ¤Ç¡¢ÌÌÀÑ¤ÏÌó400ËüÖ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÌó84¸ÄÊ¬¤È¤Î¤³¤È¡£
¾ðÊóÏ³±Ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Ââ°÷¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤òÍÂ¤±¤ë¤Ê¤É¸·½Å¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤âÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÎÏÀïÆ®µ¡¡¦F-15J¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡©
¤Þ¤ºÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î¼çÎÏÀïÆ®µ¡¡¦F-15J¡£²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È1µ¡¤¢¤¿¤êÌó160²¯±ß¡ÊÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
¾å¶õ¤ÇÌ£ÊýÂ¦¤¬Å¨Ìò¤È¤¹¤°¤Ë¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¼±ÊÌÅÉÁõ¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢1µ¡1µ¡¤¹¤Ù¤Æ°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Âç¤¤µ¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥ÈÌó1ÌÌÊ¬¡£¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò2¤ÄÀÑ¤àÀïÆ®µ¡¤Ç¡¢¤½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£1µ¡¤¢¤¿¤ê10ËüÇÏÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç¥Þ¥Ã¥Ï2.5¤ÇÈô¤ó¤À¤é¤³¤Î´ðÃÏ¤«¤éÅìµþ¤Þ¤ÇÌó8Ê¬¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÂ®¤µ¤À¡£
¥¸¥§¥Ã¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï³°¤Î¶õµ¤¤ÈÇ³ÎÁ¤òº®¤¼¤ÆÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë¤¬¡¢»ÀÁÇ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ³¤ä¤·¤¤ì¤º¤Ë»Ä¤ë¡£¤½¤Î»Ä¤Ã¤¿»ÀÁÇ¤ËºÆ¤ÓÇ³ÎÁ¤ò¿á¤ÉÕ¤±¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ð¡¼¥Ê¡¼¡£¥¨¥ó¥¸¥ó½ÐÎÏ¤òºÇÂç²½¤·¡¢Ä¶²ÃÂ®¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤Ï¡¢¾å¶õ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÂçÎÌ¤Î¶õµ¤¤ò°ÂÄê¶¡µë¤¹¤ë¤â¤Î¡£¾å¶õ¤Ç¤â¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬·×»»¤·¤Æ¶õµ¤¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢µÞÀû²ó¤Ç¤¤ë¹â¤¤µ¡Æ°ÎÏ¤â¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¡£¤Þ¤¿¡¢Æ¹ÂÎ²¼Éô¤Ë¤ÏÇúÃÆ¤Ê¤É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¦¥§¥Ý¥ó¥é¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¤ÇÌó2¥È¥óÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
25¥È¥ó¤Îµ¡ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¼çµÓ¡Ê¥®¥¢¡Ë¤Ë¤Ï¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥óÀ½¤Î¹â¶¯ÅÙ¡¦ÂÑÇ®¥¿¥¤¥ä¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀöºÞ¤ò»È¤¦¤ÈÎô²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿å¤È¥Ö¥é¥·¤À¤±¤ÇËá¤¯¤½¤¦¡£
F-15J¤ò»Ù¤¨¤ë3¤Ä¤ÎÉð´ï
¥¹¥Ô¡¼¥É¤Èµ¡Æ°À¤ÇÂª¤¨¤¿Áê¼ê¤ò³Î¼Â¤Ë·âÄÆ¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÉð´ï¤â¾Ò²ð¡£
¤Þ¤º¤ÏÃæµ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦AAM-4¡£¥ì¡¼¥À¡¼¤Ç¶âÂ°¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¿ôkmÀè¤ÎÁê¼ê¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó200kg¡£Ì¿Ãæ¤Þ¤¿¤ÏÄ¾Á°¤ÇÇúÈ¯¤·¡¢¤½¤ÎÇËÊÒ¤ÇÂç¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡£1È¯¤ÎÃÍÃÊ¤ÏÌó1²¯5,000Ëü±ß¡ÊÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ã»µ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¡¦AAM-5¡£ÀÖ³°Àþ¤ÇÁê¼ê¤ÎÇ®¸»¤òÃµÃÎ¤·¡¢ÇÓÇ®¤òÄÉ¤¦»ÅÁÈ¤ß¡£»ëÇ§¤Ç¤¤ëµ÷Î¥¤ÇÇ®¸»¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤ÆÈ¯¼Í¤¹¤ë¡£1È¯5,500Ëü±ß¡ÊÈÖÁÈÄ´¤Ù¡Ë¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢20mmµ¡´ØË¤¡Ê¥Ð¥ë¥«¥óË¤¡Ë¡£Àû²óÃæ¤Ëµ¡ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤¿°ì½Ö¤òÁÀ¤Ã¤Æ·â¤Ä¡£1ÉÃ´Ö¤Ë100È¯¡¢1Ê¬´Ö¤Ç6,000È¯¤È¤¤¤¦°ÒÎÏ¤Ç¡¢Åö¤¿¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ìÈ¯¤ÇÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¦¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Õ¥ì¥¢¡ÊÀÖ¡Ë¤È¥Á¥ã¥Õ¡ÊÇò¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÉ¸æÁõÃÖ¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¨¤«¤éÇ®¸»ÃµÃÎÊý¼°¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·â¤¿¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤è¤ê¹â²¹¤ÎÇ®¸»¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ì¥¢¤òÈ¯¼Í¤·¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¸íÍ¶Æ³¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¥ì¡¼¥À¡¼¼°¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¶âÂ°ÊÒ¤ò´Þ¤à¥Á¥ã¥Õ¤òÈ¯¼Í¤·¤ÆÁê¼ê¤Î¥ì¡¼¥À¡¼ÅÅÇÈ¤ò¤«¤¯Íð¤·¡¢¹¶·â¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
F-15J¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ËÀøÆþ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÇÂ¿¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤F-15J¤Î¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ø¡ª
¡Ö°Õ³°¤È¹¤¤¡×¤È¶Ã¤¯¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¡£ÂÐ¾ÝÊª¤Î¤Ê¤¤¾å¶õ¤Ç¤âµ¡ÂÎ¤Î»ÑÀª¤¬¤ï¤«¤ë»ÑÀª»Ø¼¨´ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Êý°Ì¡¢Â®ÅÙ¡¢¹âÅÙ¤ò¼¨¤¹·×´ï¤Ê¤É¤¬¤º¤é¤ê¡£
¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Î¥ì¥Ð¡¼¤òÁ°¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¤È¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤¬ºîÆ°¡£¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤Ç¥Þ¥Ã¥Ï2.5¤Þ¤Ç²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¡£
²»Â®¤ÎÃæ¤Ç½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÁàºî¤âÂ¿¤¤¡£Ãæµ÷Î¥¤«Ã»µ÷Î¥¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò»È¤¦¤«¤òÁª¤Ó¡¢Å¨¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤ÆÀÖ¤¤¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¥ß¥µ¥¤¥ë¤¬È¯¼Í¡£°ú¤¶â¤ò°ú¤±¤Ðµ¡½Æ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤½¤¦¡£
¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤òºÇ¤â¶ì¤·¤á¤ë¤Î¤¬G¡Ê½ÅÎÏ¡Ë¤ÎÉé²Ù¡£Àû²ó¤äµÞ²ÃÂ®¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¶¯¤¤G¤¬¤«¤«¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç²æ¡¹¤¬Æü¾ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë1£Ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ9ÇÜ¤Î9G¤Ë¤âµÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¡£
G¤ËÂÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸ÆµÛË¡¤â!?
¡Ö·ìÎ®¤¬Æ¬¤«¤é²¼¤ËÍî¤Á¤Æµ¤¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦9G¤ÎÉé²Ù¡£¶¯¤¤G¤¬¤«¤«¤ë¤È·ì±Õ¤¬Æ¬¤«¤éÂ¸µ¤Ø¤È²¼¤¬¤ê¡¢Ç¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤¬¸º¾¯¤·¤Æ»ë³¦¤¬Çò¹õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ü¤ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¥°¥ì¡¼¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¿¤Á¤ÏÆü¡¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢¾å¶õ¤Ç¤«¤«¤ë£Ç¤ËÂÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ªÊ¢¤äÂ¤Î¶ÚÆù¤âÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ì´É¤ò¥Ý¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¼ý½Ì¤µ¤»·ì±Õ¤ò¾åÈ¾¿È¤Ë²¡¤·Ìá¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·ìÎ®¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¸ÆµÛË¡¤¬¡ÖÂÑG¸ÆµÛ¡×¡£Â¤«¤é¤ªÊ¢¤Ë¤«¤±¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢3ÉÃ´Ö¸ÆµÛ¤ò»ß¤á¡¢°ì½Ö¤À¤±Â©¤òÅÇ¤¤¤Æ¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÇµÛ¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ¬¤Ë·ì±Õ¤òÁ÷¤ê»ë³¦¤òÀµ¾ï¤Ë¤¹¤ë¤½¤¦¡£
¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤â¼ÂºÝ¤ËÄ©Àï¡£¡Ö¤³¤ì¤¤Ä¤¤¡ª¡×¤È´é¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ââ°÷¤«¤é¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Þ»¿¤¬¡£
Ä¶²»Â®¤Î¶õÃæÀï¡¦¥É¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥È
Â³¤¤¤Æ¸«³Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤Î¶õÃæÀï·±Îý¡¢ÄÌ¾Î¡¦¥É¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¡£ÆüËÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶õÃæÀï¤Ï½øÈ×¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½ÅÍ×¤ÊÀïÆ®¡£¶õÃæÀï¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎÁ¥ÃÄ¤äÎ¦¾åÉôÂâ¤ò¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ÎÆü¤Î·±Îý¤Ï¡¢¼ã¼êÁà½Ä¼Ô¤È¥Ù¥Æ¥é¥óÁà½Ä¼Ô¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¡£ÆüËÜ³¤¾å¶õ¡¦¹âÅÙ5000m¤Î¹Âç¤Ê¶õ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Áê¼ê¤ÎÇØ¸å¤ò¼è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ®¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤¿Êý¤¬¾¡Íø¡£¶õÃæÀï¤ÏÁê¼ê¤Î¸å¤í¤ò¼è¤ê¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤¬¸¤¤Î¥±¥ó¥«¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥É¥Ã¥°¥Õ¥¡¥¤¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¤Þ¤ºÀè¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡£Î¥Î¦¤«¤é¤ï¤º¤«1Ê¬¤ÇÉÙ»Î»³¤Î¹â¤µ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿âÄ¾¤Ë¶á¤¤³ÑÅÙ¤ÇµÞ¾å¾º¤¹¤ë¥Ï¥¤¥ì¡¼¥È¥¯¥é¥¤¥à¤ÇÀïÆ®¶õ°è¤Ø¡£ÀïÆ®¤ËÍÍø¤Ê¹âÅÙ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯Ã£¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎ¥Î¦Ë¡¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¤È¤ÂÎ¤Ë¤ÏÂÎ½Å¤Î4¡Á6ÇÜ¤ÎÉé²Ù¤¬¡£ÂÎ½Å80kg¤Î¾ì¹ç¡¢Ìó480kg¤Î²Ù½Å¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ã¼ê¤¬Àè¹Ô¤·ÍÍø¤Ê¾õ¶·¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«1Ê¬¸å¤Ë¤Ï·Ù¹ð²»¤¬ÌÄ¤ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁà½Ä¼Ô¤¬ÇØ¸å¤Ë²ó¤ê¹þ¤ß¡¢¼ã¼êµ¡¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£¤ï¤º¤«1Ê¬30ÉÃ¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥óÁà½Ä¼Ô¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤«¤éµÕÅ¾¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©ÆÃÊÌ¤Ë¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤âÈ¿¾Ê²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¡£
¸ß¤¤¤ËÀû²ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÇØ¸å¤òÁÀ¤¦¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¼ã¼êÁà½Ä¼Ô¤ÏµÞÀû²ó¤Ç¶õµ¤Äñ¹³¤ò¼õ¤±¼ºÂ®¡£¤½¤Î°ì½Ö¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÁà½Ä¼Ô¤¬½ÅÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆµÞÀû²ó¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¡¼¥ó¡Ë¤ò»Å³Ý¤±¡¢´°Á´¤Ë¸å¤í¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
´ðËÜÅª¤ËÈ¿¾Ê²ñ¤Ë¤ÏÁ´°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢·Ð¸³¤ä»ëÅÀ¤ò¶¦Í¡£2»þ´Ö°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
¶õ¤ÎÀï¤¤¤ò»Ù¤¨¤ë´ÉÀ©´±
¼ÂºÝ¤Î¶õÃæÀï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤¬´ÉÀ©´±¡£
ÆüËÜ¤ÎÎÎ¶õ¤Ë¤Ï¹âÀÇ½¥ì¡¼¥À¡¼¤Ë¤è¤ëËÉ¶õÌÖ¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¼´ï´ÉÀ©´±¤¬¡¢ÉÔ¿³¤ÊÈô¹Ôµ¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í»ö¤ÎºÝ¤ÏÊ¼´ï´ÉÀ©´±¤ÎÍ¶Æ³¤Î¤â¤ÈËÉ±ÒÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¥¢¥°¥ì¥Ã¥µ¡¼ÉôÂâ¤ÎÀïÆ®µ¡¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦Æþ´Ö´ðÃÏ¤ÎÊ¼´ï´ÉÀ©´±¤Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ðÃÏ¤Î¿©Æ²¤ÇÊ¢¤´¤·¤é¤¨
Â³¤¤¤Æ¤Ï´ðÃÏ¤Î¿©Æ²¤ÇÊ¢¤´¤·¤é¤¨¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©»º¤Î±ö¹í¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¥µ¥±¤Î±ö¤³¤¦¤¸¾Æ¤¡£ÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿ÃÏ¸µ°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÉÊ¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¡×¤ÈÌ£¤ï¤Ã¤¿¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡£°ì½ï¤Ë¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤À¼«±Ò´±¤¿¤Á¤Ë¡Ö¼«±Ò´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡×¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¹Ò¶õº×¤Ç¸«¤¿¥¢¥°¥ì¥Ã¥µ¡¼¤ÎÈô¹Ô¤ËÆ´¤ì¤ÆÆþÂâ¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ââ°÷¤ä¡¢ºÒ³²ÇÉ¸¯¤Ç¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ââ°÷¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Æ´¤ì¤ÎF-15J Ä¶²ÃÂ®¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶
¤½¤·¤Æ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬¡¢Æ´¤ì¤ÎF-15J¤ËÅë¾èÂÎ¸³¡ª°ÂÁ´¹Ö½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±¡¢µ¡ÂÎ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÁõÈ÷¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¶ÛµÞ»þ¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥½¡¼¥Ï¡¼¥Í¥¹¤òÁõÃå¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¥Ã¥È¡ÊµßÌ¿ÁõÈ÷ÉÊ¡Ë¤â¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£
¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤ÎºÂÀÊ²¼¤Ë¤ÏµßÌ¿ÁõÈ÷¤¬¡¢¸å¤í¤Ë¤Ï¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤¬¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤½¤ì¤é¤òºÂ¤Ã¤¿»þ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£³¤¾å¤Ê¤É¤Ë¶ÛµÞÃ¦½Ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æµß½õ¤òÂÔ¤Ä¡£
¥¬¥¹¤Ç°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆËÄ¤é¤à°ì¿ÍÍÑ¤ÎµßÌ¿¥Ü¡¼¥È¤äµßÌ¿ÌµÀþµ¡¡¢³¤¿å¤ò¿¿¿å¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¥Ã¥È¤â¡£¤í²áÁõÃÖÉÕ¤¤ÎÂÞ¤ÎÃæ¤ÇÆÃ¼ì¤ÊÌôÉÊ¤È³¤¿å¤òº®¤¼¤ë¤³¤È¤Ç¿¿¿å¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ê¥¤¥Õ¤äËÉ´¨ÍÑ¥ß¥È¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖÁøÆñ»þ¤Ï¿°¤¬¹Ó¤ì¤Æ½Ð·ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤È¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤Ç¡£¡Ö¼ê¤ËÅÉ¤ë¤ÈÆü¾Æ¤±»ß¤á¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¡×¤½¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤Æ½àÈ÷¤ò½ª¤¨¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆ´¤ì¤ÎF-15J¤ËÅë¾è¡ª
µ¤°µÊÑ²½¤ä¶¯Îõ¤ÊG¤ËÂÑ¤¨¤ë·±Îý¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï³êÁöÏ©¤Ç¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤ÎÄ¶²ÃÂ®¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤«¤«¤ë½ÅÎÏ¤Ï5G¡£»ÀÁÇ¤ò´°Á´Ç³¾Æ¤µ¤»¤Æ½ÐÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤ÎÂÎ´¶¤Ï¤¤¤«¤Ë!?
¥¨¥ó¥¸¥ó¥Î¥º¥ë¤ò¹Ê¤ê¡¢½ÐÎÏ¤òÊÑ¤¨Â®ÅÙ¤òÄ´À°¤·¡¢¤¤¤¶È¯¿Ê¡ªÄ¹¤µ2.7km¤Î³êÁöÏ©¤ò¤ï¤º¤«15ÉÃ¤ÇÎ¥Î¦¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤Î²ÃÂ®¤Ë¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
ÂÎ¸³¤ò½ª¤¨¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢ÀïÆ®µ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£±Ê±ó¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£