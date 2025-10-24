【クリスマスコフレ2025】理想の肌の仕上がりを叶えるベースメイクキット9選を美的編集部がセレクト！
【10月10日発売】クリニーク 選べるイーブン ベター ベース メイク セット
肌の透明感を底上げしたい人におすすめの、クリニークのベースメイクコフレ。人気のファンデーションやUVベースなど現品1品を選ぶと、ブライトニング化粧水・美容液・洗顔料のギフトサイズとポーチがセットに。スキンケアとメイクの両面から、なめらかで明るい印象の肌へ導きます。自分に合ったベースを見つけたい人にも、肌の調子を整えながら美しく見せたい人にもぴったりの限定キットです。
・クリニーク 全ファンデーション、イーブン ベター シティ ブロック マルチ ディフェンス 50 SPF50・PA++++、同 ポリュテクション 40 N［医薬部外品］ SPF40・PA+++、同 アクア ジェル 45 SPF45・PA+++、同 ライト リフレクト プライマー、同 ブライトニング ルース パウダー Cから1品選択。
・テイク ザ デイ オフ フェーシャル ムース 15ml（ギフトサイズ）
・イーブン ベター ブライト エッセンス ローション 30ml（ギフトサイズ）
・同 イルミネーティング ブライト セラム 10ml（ギフトサイズ）
・ ポーチ（約横140×縦140×マチ75mm）
・ボックス
【10月20日発売】ハーバー パピヨンプリズムコレクション
ひと塗りで透明感とツヤを纏える、ハーバーのホリデーコレクションが登場。光を拡散して内側から発光しているような自然なツヤと透明感を生み出す＜パピヨンパール＞配合のコンシーラーやアイカラー、リップは、重ねるほどに奥行きのある発色を叶えます。さらに、人気の薬用BBクリーム現品もイン。忙しい朝でもこのセットひとつでベースからポイントまで完成するのが嬉しいポイント。ツイード調のポーチにも気分が上がり、持ち歩くだけで華やかな印象に。ホリデーらしい輝きを纏いたい人におすすめの限定キットです。
＜セット内容＞
・薬用スキンケアスクワ BB 01、02から1品選択。［医薬部外品］ SPF22・PA+++ 25ml（現品）
・パピヨンパウダーコンシーラー（専用ブラシつき）
・同 アイパレット（専用チップつき）
・同 リップ
・ポーチ（約縦70×横170×マチ70mm）
【11月1日発売】to/one（トーン） ヘブンリー スイーツ ベースメイク ボックス
ホリデー気分を高める、to/one（トーン）の限定ベースメイクボックス！愛らしいパッケージの中には、肌悩みを自然にカバーしながらワンランク上の肌に仕上げるコンシーラーパレットと、透明感をプラスするラベンダーカラーのフェースパウダーがセットに。使うたびに気分まで晴れる、ホリデー限定の“肌を彩るスイーツ”のようなコフレです。
＜セット内容＞
・ペタルフロート フローレスタッチ 01
・ルミナスヴェール フェイスパウダー EX02
【11月1日発売】ランコム ウルトラファンデ キット
「タンイドル ウルトラ ウェア リキッドN」、または「タンイドル ウルトラ ウェア ケア アンド グロウ」のどちらかを購入した方に人気導入美容液「ジェニフィック アルティメ セラム」のミニサイズとメイクアップスポンジをプレゼント。メイクをしながらスキンケア効果も感じられる、ホリデーの贅沢キットです。
＜セット内容＞
・ジェニフィック アルティメ セラム 7ml
・タンイドル ウルトラ ウェア メイクアップ スポンジ 1個
【11月5日発売】イヴ・サンローラン YSL ラディアント タッチセット
イヴ・サンローランの名品を気軽に試せる、限定のベース＆リップセットが登場。ブランドを象徴するコンシーラー「ラディアント タッチ」と合わせて、どんな肌トーンにもなじむ万能ブラウンベージュの高発色リップがミニサイズでセットに。どちらもお直しコスメとしても優秀で、持ち歩くだけで気分が上がるスタイリッシュな組み合わせ。YSLの“美のエッセンス”を凝縮した、見逃せないホリデーコフレです。
※公式EC・一部EC限定発売
＜セット内容＞
・ラディアント タッチ 2（現品）
・MINI ルージュ ピュールクチュール NM
【11月14日発売】RMK ホリデー ベースメイク キット 2025
RMKの今年のホリデーシーズンは、理想の肌を叶えるベースメイクを中心にしたお得な限定キットに注目。選べる3種のファンデーションに、UVカット力に優れたデイクリーム、肌をトーンアップさせる人気下地のミニサイズがセットに。仕上がりの好みやシーンでチョイスできるのが魅力的！ホリデーにふさわしい、自分らしい“理想肌”を見つけて。10月17日予約スタート。
※リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス（9色から1色選択）、クリームファンデーション アクアティックグロウ（9色から1色選択）の場合は￥8,250、ラスティング ジェルクリーミィファンデーション（9色から1色選択） の場合は￥7,700
＜セット内容＞
・リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス SPF22・PA++（103 SPF20・PA+／104 SPF25・PA++／105 SPF23・PA++） 30ml（現品）、ラスティング ジェルクリーミィファンデーション SPF23・PA++（103 SPF19・PA++／104・105 SPF20・PA++） 30g（現品）、クリームファンデーション アクアティックグロウ SPF18・PA++（103・105 SPF20・PA++／104 SPF22・PA++） 30g（現品）から1品選択
・UVフェイスプロテクター エンハンスト SPF50+・PA++++ 8g（ミニサイズ）
・ルミナス メイクアップベース SPF22・PA++ 15ml（ミニサイズ）
【11月21日発売】アディクション ホリデー アディクション ザ ファンデーション リフトグロウ キット
透けるようなツヤとハリ感をまとった肌をかなえる、アディクションのベースメイクキット。美容液成分を83％配合した人気のリキッドファンデーションを中心に、潤いを与えつつ透明感を仕込む下地やルースパウダーがそろいます。素肌の延長のような自然な仕上がりに、上品なツヤで立体感のある肌印象へ。さらに、唇に潤いを与えるリップセラムと、機能的なデザインのポーチ付きもうれしいポイント。乾燥しやすい冬のメイクも、美しく快適に仕上げたい人におすすめのセットです。
＜セット内容＞
・インビジブル エッセンス ルースパウダー トランスルーセント+ 002 2.5g（ミニサイズ）
・スキンプロテクター ソフトグロウ SPF40・PA+++ 15g（ミニサイズ）
・リップ セラム（現品）
・ザ ファンデーション リフトグロウ SPF20・PA++（全12色より1色選択） 10ml（現品）
・ポーチ（縦75×横190×マチ85mm）
【12月1日発売】コスメデコルテ マルセル ワンダース コレクション コスメデコルテ フェイスパウダー XV
毎年注目を集める「マルセル ワンダース コレクション」。蝶が舞うような立体的デザインのコンパクトケースと、蝶や花がエンボスされたパウダーが芸術品のような美しさ。ほんのりピンクを帯びたライトベージュが肌に溶け込み、自然なツヤと透明感を演出します。さらに、付属のフレグランスオイルをストーンに垂らすことで香りも楽しめる仕様に。メイクする時間までも優雅に彩る、贈り物にもぴったりな特別コレクションです。
＜セット内容＞
・フレグランスオイル
・フレグランスストーン
・専用ケース
・パウダーレフィル 2個
・パフ 2個
【12月1日発売】SUQQU ザ ファンデーション スターター キット
ブランド最高峰のベースメイクを体感できる、SUQQUの人気キットが登場。移ろう光をまとったようなツヤ肌をかなえるファンデーションを中心に、内側からふっくらとしたハリ感を与える下地、肌をやわらかく包み込むルースパウダーの3点がミニサイズでセットに。どれもSUQQUならではの上質な仕上がりを叶える名品ばかり。時間の経過さえ美しく見せる繊細なツヤと質感を、この限定セットでぜひ体感して。
＜セット内容＞
・ザ ファンデーション （105・110・115から１色選択）（ミニサイズ）
・同 プライマー 10g（ミニサイズ）
・同 ルース パウダー 4g（ミニサイズ）
肌を格上げしてくれるベースメイクキットは、メイク好きにとって見逃せないアイテム。気になるブランドがあるなら、予約や発売日のチェックはマストです！ ホリデー気分を盛り上げてくれる特別なコフレで、冬のビューティライフを華やかに楽しんで♡
●商品はすべて税込、限定品または限定色です。なくなり次第発売終了となります。（予約含む）
●商品の内容、価格、発売日は変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。