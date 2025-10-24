Photo: junior

トゥールビヨンを普段使いする。そんな贅沢ができる時代になりました。

ドイツの「WALDHOFF」は、かつて王侯貴族のみが手にできた複雑機構の時計を高品質＆低コストで提供する新鋭メーカー。今回はその新作「ULTRAMATIC II」を試す機会を貰ったので、みなさんにもご紹介します。

商談・会食・デートといったシーンを着飾る1本としてはもちろん、機械式時計デビューや数百万円オーバーの高級時計のサブとしてピッタリだと感じたので、ぜひ参考にしてみてください。

【ドイツの本格派トゥールビヨン第5弾】更なる高みへ。躍進を遂げた手巻き式腕時計

均整の取れた美しいフェイス

Photo: junior

今回試した「ULTRAMATIC II」がこちら。

6時位置のトゥールビヨンを主役に、パワーリザーブと24時間計のサブダイアルが加わった王道かつ安定感のあるデザイン。第一印象から十分に豪華さを感じますが、嫌味のない上品な仕上がりです。

Photo: junior

トゥールビヨンは小さな宇宙とも言われますが、極小のパーツたちが精密に動く様を見ているとその比喩にも納得。時間を見るのではなく、ぜひみなさんも“味わって”みてください。

上質を底上げする細部のこだわり

Photo: junior

文字盤は淡水パールシェルを繊細なCNC加工でストライプ調の仕上げに。これはコート・ド・ジュネーブと呼ばれる、かつて高級時計の“格”を示す装飾なのだそう。

こういった有機的な素材が入ると温かみが加わるのがいいですね。

Photo: junior

ケースの側面も文字盤のストライプに合わせて縦縞加工に。

Photo: junior

小さなパワーリザーブ計にもパール調デザインがあり、こだわりが垣間見えます。ちょっとした部分ですが、光の向きで表情が変わるのが素敵でした。

Photo: junior

24時間計はサンアンドムーン式。直径1cmほどの部品ながらレリーフ（浮き彫り）状になっており、芸術点が高いポイントです。

Photo: junior

背面は歯車を中心に螺旋状に放射する装飾で、すべての部分で抜かりなくデザインが行き届いていました。

重厚感と艶が手元を華やかにしてくれる

Photo: junior

装着するとほどよい重厚感と綺羅びやかさ、そしてトゥールビヨンが時間を味わう演出をしてくれます。スーツはもちろん、意外とカジュアルでも着けやすいのでいろんなシーンで楽しめると思います。

価格は執筆時点で28％OFFの264,960円（税・送料込）でした。金額だけ見ると安くはありませんが、トゥールビヨン搭載の高級時計界隈では十分にエントリークラスのコスパかと。

気になった人はぜひ、おトクな先行セール中にチェックしてみてください。

