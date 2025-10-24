しびれる刺激と辛さが特徴のスープ料理、麻辣燙（マーラータン）の日本での人気ぶりが、発祥の地・中国でも伝えられた。

中国メディアの界面新聞は23日、「日本の女性が『楊国福』のとりこに？」と記して、日本では最近も大勢のネットユーザーやブロガーが専門店「楊国福マーラータン」を訪れて動画を撮影、投稿していると紹介。また、「『楊国福』は日本で相変わらずの人気だ」とも述べ、投稿された動画には客が店の前で長い列をつくる光景も含まれていること、日本での直営店で言えば今年7月時点で東京、大阪などに19店舗を構えていることや、「日本の女性客は自分で具材を選ぶ食べ方にハマっている」と言われていることなどを伝えた。

一方、日本のマーラータン人気は中国SNSの微博（ウェイボー）でも紹介されていて、あるネットユーザーは泣き笑いのスタンプと一緒に「楊国福」の店の周辺に20人以上の列ができている様子を投稿している。

微博では他にも「この前、出張で池袋に行った時、同僚と『長い列ができているお店はおいしいだろう』という話をして見つけたのはマーラータンのお店だった」「福岡でもたくさんの人が並んでいた」などの声が聞かれ、「どうやらマーラータンの海外進出は正解みたい。海外には広大な市場があるんだから」「ドイツの『楊国福』も満席だった。7割が外国人でびっくりした」といった声も上がっている。（翻訳・編集/野谷）