10月は多くの企業にとって人事異動の時期。パートナーが海外に転勤したという方もいるのでは。かつては“セレブ専業主婦”のイメージがあった駐在妻も、共働き夫婦の増加で大きく変化しています。駐在帯同者のキャリアサポートなどを行う「駐妻キャリアnet」の三浦梓代表と駐在“夫”を経験した岡田毅志リチャードさんに、イマドキ駐在妻・夫の悩みやライフデザインについて聞きました。

■駐在妻に「キャリア築いてきた女性」が増えてきた

庭野めぐみ（日本テレビ報道局解説委員）：最近は「駐在妻・夫」に新しい傾向があるんですよね。

三浦梓さん（駐妻キャリアnet代表/ブラジルで駐在妻経験）：15年前までは専業主婦の方が多くの割合を占めていたんですが、今は一度働いていた経験がある女性たちに変わってきています。

庭野：帯同を選んだ人のうち6割くらいは退職を選んでいると。

三浦さん：そうなんです。休職制度がそもそもなかったり、退職か休職か迷っていますけど、時間があまりないのでうまく迷えていませんという声もよく聞きます。

庭野：岡田さんは駐在「夫」としてロンドンに行かれたんですね。

岡田毅志リチャードさん（ロンドンで駐在夫経験）：自分は新卒で商社に入ったので、いつかは自分が海外駐在をするだろうと思っていて。もしそうなった時には妻は「私はついて行くよ」と言ってくれたんですね。そしたら妻がまさかのロンドン（赴任）ということで。膝もガクガク震えたんですけど、私が海外に行くときには妻がついてきてくれると言っていた手前、私がそれを検討しないのはフェアではないと思って、自分が仕事を辞めることも選択肢に入れて検討しました。

庭野：単身赴任とかは考えなかったんでしょうか。

岡田さん：子どもも小さかったのと、妻が単身で海外に行って男手ひとつで2年間日本で暮らすのは、子どもたちもママ大好きですし、あまり現実的だと思えなかったんです。

庭野：実際行かれて感じたことは。

岡田さん：最初の1か月半は家を探さなければいけないとか、子どもたちの学校を決めなければいけないとかで、仕事がたくさんあったんですね。でも引っ越し先が決まり、学校も決まり、日本からの荷物も届いて、いよいよ私にやることがなくなったときに、自分はなにしに来たんだろうって。

今までは会社がお願いしなくても目標をくれて、これから達成するために毎日これだけ頑張れっていうものが自動的に半ば決まっていたところから、何をやってもいいんですよとなってしまったときに、限られた時間をどう使うかがぽっかり空いてしまって虚無感に襲われるみたいなことはありましたね。

庭野：三浦さんは？

三浦さん：私はブラジルからも仕事しようと思っていたんですね。ただ、制約がすごくて帯同ビザの身分ではなかなか「働けます」も言えなかったり。自分の思い通りにならない環境なんだっていうのを実感したときに、これまで自分で切り拓いてきた人生だったのに、切り拓くこともできなくなったんだっていうので、最初の1か月くらいはなんでここにいるんだろうと悩む日々でした。

庭野：「誰々さんの奥さん」という言われ方がちょっと衝撃的だったと…。

三浦さん：私はだれかの“付随”のものなんだっていうのをすごく突きつけられた感じで。ブラジルでは直接自分が稼いでいないんで、（銀行）口座も作ることができなかったんです。そういうところでも衝撃を受けました。

■帰国したらどうなる？キャリア断絶の不安

庭野：キャリアが途切れることについて悩まれる方もいると。

三浦さん：駐妻キャリアnetに入会されるタイミングで多いのは海外に行く前で、皆さん3年後、5年後自分がどうなるんだろうという見えない不安と闘っています。その理由として、（帰国後再就職時の）書類選考のときに「ブランク期間」が2〜3年あると書類選考すら通らないんじゃないかっていう不安感が蔓延していて。

庭野：企業による、配偶者への対応は変わってきているんでしょうか。

三浦さん：手当や補助は生活を豊かにするための手当が多くて、妻側のキャリアなどについては語学支援でとまっています。一方で、（配偶者の海外駐在に帯同する間の）休業制度は増えていて、会社によっては休業中も働く許可を出しているところもあります。

ただ、依然として休業制度から戻ってきた後の整備がまだ不十分で、駐在が延びると退職せざるを得なかったり、戻ってきた後にポジションがなくて、雇用形態も正社員から契約社員になったりするケースもあります。

■駐夫になって気づいた「産休・育休中に妻は同じ思いをしたのでは」

庭野：駐在中の悩みはどう乗り越えたんですか。

岡田さん：私はかつて総合商社からベンチャー気質の大企業に転職したときに「思い切ったな」と思っていたんですけど、イギリスで主夫というステータスで生活すると、私って「日系大企業AからBに移っただけ」だったんですよね（笑）。

（ロンドンで駐在夫になった）そのときに価値観の転換が起こって、やっぱりモノは見る場所や当事者であるなしによって捉え方が違うと気づいて。会社員のときに「グローバルビジネスパーソンになりたい」となんとなく描いてきたものが、そんなに重要なものだったのかしらと思えるようになったのが、自分の大きな転換点になりました。

庭野：「何者かでなければ！」という呪縛からも解き放たれたみたいな。

岡田さん：そうですね。（日本で勤務中）思い描いていた理想のサラリーマン像から年々乖離していく自分が辛かった中で、別にそんなものに縛られる必要はなかったのでは？と思えたり。「グローバルビジネスパーソン」になりたいというのも、自分から湧き出てきたものではなくて、そう描いていた方がよさそうと思っていたのではないかと気

づいて。

じゃあ自分がどうしたいかっていうのを自分が主語で語れるようになったのが自分の一つの転換点です。

庭野：三浦さんはどうですか？

三浦さん：まさにブラジルに行ったばかりの頃、1週間の予定を書くホワイトボードを買って（笑）。やることがなかったんで、何か書きたかったんです。今日の目標として、「笑うこと」とか「1日3分ポルトガル語を話すこと」とか「でも無理しない」とか書いていて。達成する自分があることで、日々のメリハリになりました。

小さい目標を立てて、自分で自分をコントロールするようになってからは、「自分は今日何をしてこれを得た」と人に言える自信がつきました。

庭野：駐在妻・夫を経験した身として伝えたい事はありますか。

岡田さん：駐夫になって気づいたのは、産休・育休で職場を離れた妻が感じていた、「社会から取り残されていく」「会社で後輩が出世していく」「私は会社に戻れるのか」みたいな虚無感のような気持ちに似たものを私は経験したんじゃないかと思っていて。

ここから思うのは、配偶者が産休・育休で職場を離れたり、自分の転勤で相手に専業主婦になってもらったりした場合に、世の男性の方は多分思いのはせ方が足りないんじゃないかなと思って。私は当事者になって、こういう苦しみ、不安感を世の多くの女性が抱いていたりするんだろうなと最近気づけました。

三浦さん：「駐妻＝働かない女性だよね」っていう概念を変えたいと思います。女性というくくりでいけば、働いている人もいれば、働かない選択をした人もいる。働いている人でもフルタイムもいればそうではない人もいます。女性って本来いろんな選択肢があるのに、駐妻になった瞬間、夫を支える専業主婦みたいなイメージがあるのかなと。

目指すのは、駐妻も、選べばキャリアを中断するのではなく継続するのを当たり前にできる社会を実現していきたいです。

