【上下GU】でこんなにおしゃれ！ 40・50代のサマ見え♡「秋のパンツコーデ」

上下GUでつくる秋コーデが、想像以上におしゃれかも！ シンプルなのにこなれて見える理由は、シルエットと色柄のバランスにあり。今季のGUは、ほどよくゆとりを持たせたパンツや上品な色使いの商品が豊富で、40・50代の大人世代にもぴったり。大人の余裕を感じさせながら、手軽に旬をまとえる上下GUの「秋のパンツコーデ」で、おしゃれをもっと楽しんで。

ネイビー × ブラウンの色合わせでこなれ見え

【GU】〈上から〉「パフニットクルーネックカーディガン」\1,990（税込）、「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

今年大人気のタックワイドパンツは秋らしいブラウンをチョイスし、そこに合わせたのはネイビーのカーディガン。無難な黒を選びがちなところを、あえて柔らかく知的なニュアンスのネイビーにすることで、こなれ感がアップしています。首元にはスカーフをコンパクトに巻いて、大人のムードが漂うスタイリングに。トップスと同系色のスカーフなら、気負わずに取り入れやすく初心者にもおすすめです。

ジャケットとシャツの丈感が絶妙なバランス

【GU】〈上から〉「コーデュロイジップアップシャツジャケット」\2,990（税込）、「デニムオーバーサイズシャツ」\2,990（税込）、「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

デニムシャツとスウェット生地のワイドパンツの組み合わせに、さらっとジップアップジャケットを羽織ったメンズライクなかっこよさ満点のコーディネート。ポイントは、シャツとジャケットの丈感。長め丈のオーバーサイズシャツに対してショート丈のジャケットを羽織ることで、こなれ感たっぷりのレイヤードに仕上がっています。足元はあえてパンプスを合わせて、女性らしいハズしも忘れずに。

ストール代わりに巻いたカーデが今年っぽい

【GU】〈上から〉「ミラノリブポロカーディガン」\2,990（税込）、「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）、「スリムフレアジーンズ」\2,990（税込）

スリムなフレアジーンズに、ゆとりのあるサイズ感のジャケットを羽織ってメリハリを利かせて。チェックとレオパード柄の柄同士の組み合わせも、同系色なので喧嘩せずコーデになじんでいます。全体的にきれいめなコーディネートのポイントになっているのが、ざっくりと首に巻いたカーディガン。あえてラフな雰囲気をミックスすることで、遊び心のある今年らしいスタイリングに仕上がっています。

差し色の赤で一気に旬コーデに

【GU】〈上から〉「コージーメルトンショートフーディコート」\5,990（税込）、「ソフトシーアクルーネックT」各\990（税込）、「デニムタックトラウザー」\2,990（税込）

今シーズン注目のトレンドカラー、赤のTシャツが目を引くカジュアルコーデ。インナーにトレンドカラーを取り入れるだけで、ラフなジーンズ × コートの秋冬定番コーデも一気に旬の装いにアップデートされます。さらにおしゃれに見せるポイントとしておすすめなのが、赤Tシャツの下に白Tを重ねるテクニック。白がチラリと覗くことで奥行きが出て、コーデが上級者見えするはず。

