ワールドシリーズ前日のメディアデー

米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）からブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）に臨む。開幕前日のカナダ・トロントでは毎年恒例のメディアデーが行われ、各選手が報道陣の質問に答えた。大谷翔平投手のもとには約60人の報道陣が殺到。カナダメディアは大谷のある発言を「完璧だ」と絶賛した。

カナダのスポーツメディア「スポーツネット」は「ショウヘイのショー：ドジャースのオオタニが、WSにこの上無いスターダムをもたらす」との見出しで記事を掲載。メディアデーの様子を伝えた。

前日会見ではジョン・シュナイダー監督が大谷について言及。エンゼルスからFAになった時、ブルージェイズが移籍先の最終候補となっていた縁もあり、当時のことを「わからないさ。彼と会った時、いい感触を掴んだと思う。彼が我々の組織やここでの機会について与えてくれたフィードバックにも、満足していた。でも、FAの選手がどんな気持ちなのかはわからないし、どうだったかなんて想像もできない。彼は素晴らしい選手だ」と振り返った。

さらに珍要求も。「彼が我々とのミーティングで受け取ったブルージェイズの帽子を持ってきてくれるといいな。ついに返してくれることを願っている。それと、デコイのジャケットも。もう我々のものを返してくれって感じだよ。でも、彼は素晴らしい選手、分かるだろ？」と冗談を放っていた。

それに対して大谷はどう返したか。「インタビュー中にブルージェイズの帽子について聞かれると、オオタニはうなずき、まだ持っていると答えた」。そして「『ガレージにあるよ』と返答した。完璧だ」。捨てずに残してある模範解答に賛辞を送った。

WSは1、2戦をトロント、3〜5戦はドジャースの本拠地ロサンゼルスで開催。決着がついていない場合に6、7戦は再びトロントに戻る。



