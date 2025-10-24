桃月なしこが10月20日発売の「ヤングマガジン」の表紙に登場。アザーカット4枚が公開された。

桃月なしこ

桃月なしこ

桃月なしこは、昨年までテレビ東京系『おはスタ』に金曜レギュラーとして出演し、金曜日内の「なしことホテイソンの！アニポケチャンネル」というレギュラーコーナーで自身が大のファンであるテレビアニメ『ポケットモンスター』の企画を担当。

また、MBS/TBSドラマ『灰色の乙女』では海堂菫役、BS-TBSドラマ『夫婦の秘密』では三枝朱音役、BS松竹東急水曜ドラマ23『めんつゆひとり飯2』では本栖ゆずな役として出演。日本テレビショートドラマ『セイサイのシナリオ』では主演・大鳥明日実役を務め、今年3月に関西テレビで放送され、世界配信もされているアクション時代劇『SHOGUN’S NINJA』にも出演。今夏は、テレビ東京『レプリカ 元妻の復讐』に木瀬あやか役、FOD/フジテレビ『エリカ』に小田美緒役として出演。さらに、宣伝大使も務める現在放送中のTVアニメ『不器用な先輩。』で、ゲスト声優・秋月ナシコ役として出演することが決定している。

桃月なしこ コメント

◆ヤングマガジン表紙出演おめでとうございます。

ありがとうございます！

デビュー当初からお世話になっているヤングマガジンさんに、今もこうして表紙で掲載してもらえること、とてもうれしく思います。

◆今回はどのような撮影でしたか？

今回は愛媛県でのロケ撮影でした！

四国に行くのは修学旅行以来で、そのときは香川県と徳島県だったので、実は愛媛県は初上陸でした。

最近のヤングマガジンさんの撮影は、私があまり訪れたことのない土地が多く、今回「愛媛で撮影」と聞いて、どんな場所なんだろう？とすごくワクワクしました。

海やプールでの撮影はもちろん、道後温泉にも行ったり、地元の海鮮料理をいただいたりして、愛媛県をたっぷり満喫できました！

そして最近ハマっている「ちいかわ」グッズも現地でゲット！

ご当地ちいかわのキーホルダーやぬいぐるみストラップを購入できて大満足です。

◆「ポケットモンスター」シリーズの最新作『Pokemon LEGENDS Z-A』をプレイされていましたが、実際に遊んでみていかがでしたか？

新作の発売！ということで、せっかくなら配信しようと思い、発売から2日遅れではありますが、私のYouTubeチャンネルで配信しながらプレイしました。

今作はこれまでのポケモンとは違い、アクション要素が増えています。

なんと、野生のポケモンがポケモン同士ではなくプレイヤー自身を攻撃してくることもあり、プレイヤーの回避能力も問われるという…！

操作がかなり多くなっているので、普段あまりゲームをしない私でも楽しめるのかな？という不安もありました。

ですが、チュートリアルがとても丁寧で、序盤は周りのポケモンたちもまだそこまで強くないこともあり、今のところは私でもなんとか操作できて楽しめています。これから進めていくのがとても楽しみです！

◆最後に一言お願いします。

いつも応援ありがとうございます！

皆さんのおかげでこうして長く表紙を飾ることが出来ています。これからも引き続き表紙を飾っていきたいので、応援してもらえるとうれしいです。

The post 桃月なしこ、ビキニ姿で美ボディ披露「ヤングマガジン」アザーカット4点公開 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.