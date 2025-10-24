子猫の乳歯を撮影しようとして…？保護主さんの手にじゃれついて遊ぶほほえましい光景は39万2千回を超えて表示され、1万7千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：子猫の『乳歯』を撮影しようとした結果…】

乳歯を激写

X（旧Twitter）アカウント『@aerina1172』に投稿されたのは、子猫の生えてきたばかりの乳歯の写真です。この日保護主さんは、動きのはやい子猫の小さな乳歯を撮影するために悪戦苦闘されていたのだそうです。

保護主さんの手にじゃれついて遊ぶのが大好きな子猫は、遊んでもらっているうちに口を大きく「あーん」と開けたのだとか。その瞬間を見逃さず、保護主さんは子猫の口元をアップで撮影されたといいます。画像を確認すると、生えてきたばかりの小さくてぴかぴかの犬歯がうまく撮れていたとのこと。じゃれ合いの中に、子猫の成長の証がひそんでいるあたたかいショットです。

今では大の猫好きに

元々は猫が苦手だった保護主さんですが、今では飼い猫6匹＋保護猫3匹と一緒に暮らす大の猫好きになられたのだそうです。たくさんの猫たちと共に過ごす日々は、ごはんや通院などお世話が大変なこともあるものの、多くの幸せに満ちているとのことでした。

たくさんの猫たちがわちゃわちゃと毎日を楽しんでいる姿は、これからも多くの人々に癒しと笑顔を届け続けてくれることでしょう。

投稿には、「子猫が『あーん』ってしているのがかわいすぎてキュンキュンします」「ちらっと見えているかわいい歯が子猫の成長の証ですね！」「動きがはやい子猫の乳歯を撮影するなんてすごいですね！」「手とじゃれている感じが想像できてとてもかわいいです」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@aerina1172」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。