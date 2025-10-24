ポップなパケが可愛いーーッ♡【ファミマ】思わず手が伸びちゃう！「新作スイーツ・アイス」
物凄いスピードで商品が入れ替わる【ファミリーマート】。迷っている間に売切れや終売になって、結局食べられなかったという経験をしたことがある人も多いのでは？ 今回は、食べ逃し厳禁！ 目にした途端、惹きつけられる可愛いパケのアイスとスイーツをご紹介します。
レトロ感がたまらない！「アンデイコ サクマドロップスアイスバー」
パッケージを見て、なつかしさを感じる人も多いのでは？ 1908年に発売され、長年愛されている「サクマドロップス」が、アイスになって登場しました。【ファミマ】限定、さらに数量限定で\198（税込）です。
いろんな食感が楽しめる！
ミックスフルーツ味アイスのまわりを、砕いた「サクマドロップス」を混ぜ合わせたホワイトチョコレートで包んだ「アンデイコ サクマドロップスアイスバー」。@miki__iceさんは「カリカリの中にちょっとねっちり感」と感想を投稿しています。キャンディーがどんなアクセントになっているのか気になります。
れん乳パケとお揃い！？「森永れん乳風味クレープ」
“置き場所を間違っていない！？” と、一瞬戸惑いそうなのは「森永れん乳風味クレープ」は\258（税込）。赤と白に青のライン、印象的な牛がデザインされた森永乳業の「加糖れん乳」のパケに、クレープのイラストがジョインしました。
@pan.oyatsuさんが「ピカイチ」と絶賛するクレープ生地で、れん乳を使ったクリームとソース、いちごソースとダイスを包んだ「森永れん乳風味クレープ」。中からとろけ出すソースがたまりません！ いちごの酸味が良い仕事をしてそう。
パケはもちろん、味わいはマニアさんのお墨付き！ ぜひ【ファミマ】でチェックして！
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@miki__ice様、@pan.oyatsu様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Reco.N