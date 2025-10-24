6.4万再生され約200件のコメントが寄せられているのは、保護された子猫が成長した姿。驚きの姿に、視聴者からは「ご立派なお姿に」「超絶健康に育ちましたね」と喜びのコメントが寄せられています。

【動画：泥水の中で鳴いていた『176グラムの小さな子猫』→保護された結果…】

泥水からの保護

TikTokアカウント「しぴこめ」に投稿されたのは、泥水の中で鳴いていたところを保護されたキジトラの子猫の姿。暗いところで一生懸命に鳴いていたところを、投稿主さんに保護されたとのことです。

近くに母猫の姿がなかったそうで、投稿主さんは迷わず連れて帰ることを決めたといいます。そのとき何も持ち合わせていなかったため、小さなボディバッグに入ってもらったそうです。バッグの中では、どことなく不安そうな顔をしていたのだとか。

わずか176グラムの命

ボディバッグにすっぽり入るほど小さな子猫は、体重がわずか176グラムしかなかったといいます。生後間もないのか、何も口にできていないのか…。投稿主さんは、「がんばれがんばれ」と励ましながら小さな命を懸命に守ったそうです。

子猫は「おこめくん」と名付けられ、投稿主さんからは「こめしゃん」と呼ばれているとのこと。こめしゃんはその後、すくすくと成長し…？

とてつもない身体能力の持ち主に

こめしゃんはなんと、身長の何倍もの高さまでジャンプできるほど元気になったそうです！からだをめいっぱい伸ばして、思いきりジャンプするのだとか。あるときはまっすぐの棒状になって跳んだり、またあるときは両手両足をぱっかーんと開いたまま跳んだり。

大の字に見えたり、「イェーイ！」と喜んでいるように見えたり、さまざまなポーズで軽々とジャンプしているとのこと。176グラムのからだで心細そうに鳴いていた子猫と同じ猫とは思えないほど大きく、そして元気いっぱいに育ったそうです。幸せなことですね！

こめしゃんの元気あふれるジャンプを見た視聴者からは「のびのびのびのびとお育ちになったんですね」「想像の何倍以上も元気になってて笑った」などのコメントも。投稿主さんの愛情がこめしゃんをここまで立派に育てたといっても過言ではありません。

TikTokアカウント「しぴこめ」には、こめしゃんの元気な姿だけでなく、一緒に暮らすソマリの「しぴちゃん」の姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「しぴこめ」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。