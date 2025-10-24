“日本一強いアナウンサー”堀江聖夏、『ストリートファイター』春麗コスが美しすぎ「ご本人登場」 美脚にファンがくぎ付け
フリーアナウンサーの堀江聖夏が、24日までにエックスを更新。対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズに登場する春麗にコスプレした姿に反響が集まっている。
【写真】堀江聖夏の春麗コスが再現度高すぎ
美しいチャイナドレス姿で瓦を割り、“日本一強いアナウンサー”の異名を持つ堀江。今回の投稿では「油淋鶏マヨチキン！春麗コラボ 押忍！ ＃マクドナルド」とつづり、春麗になりきった姿を公開。スタイルからかわいさまで再現度は完璧で、手には「マクドナルド」×「ストリートファイター」のコラボバーガーである「油淋鶏マヨチキン」が握られている。
この投稿にファンからは「ご本人登場」「足がスッキリ前に出てるなあ」「すごく幼く見えて 誰？ ってなりました」「堀江さんの為のコラボだと思ってる」など、絶賛の声が集まっていた。
■堀江 聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」エックス（＠0714_lovelys）
