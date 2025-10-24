◆東都大学野球秋季リーグ戦第５週第３日▽東洋大２―０中大（２４日・神宮）

巨人にドラフト４位で指名された中大・皆川岳飛外野手が２４日、東都大学リーグの東洋大戦でマルチ安打を放ち、史上２５人目の同リーグ通算１００安打を達成した。

「１番・右翼」でスタメン出場。まずは初回先頭で右中間フェンス直撃の二塁打を放った。５回２死では投手強襲の内野安打。マルチ安打をマークし、通算安打数は１００本に到達した。「最後の試合に勝って終わりたいという気持ちで入って、自分の１００安打という記録もあったんですけど、勝って終わりたかったと、率直に思います。その中でも１００安打達成できたことは今後の野球人生につながる第一歩かな」と目を潤ませながら振り返った。

指名翌日、そして大学ラストゲームで節目の一打。注目が高まる状況で結果を残した姿が頼もしい。バックネット裏で見守った担当の巨人・円谷スカウトは「勝負強いね。こういう時に決めるのは。一本目は皆川らしいツーベースで、最後もめちゃくちゃいいバッティングで終わってくれた」と顔をほころばせた。

皆川は身長１８２センチ、体重８８キロの左打者。広角に鋭い打球を打ち分ける打撃に加えて、強肩や走力も兼ね備えている。円谷スカウトは「（走攻守）ハイレベル。レギュラーを取ってほしい」と期待を寄せた。

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。東都大学リーグの中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを４度獲得。１８２センチ、８８キロ。右投左打。