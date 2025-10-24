フジテレビ『酒のツマミになる話』放送内容を急きょ差し替え 予告ではコスプレ企画も…「詳細は回答を差し控えさせていただきます」
フジテレビは24日、同日放送の『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）の放送内容を急きょ差し替えて放送することが分かった。
【写真】24日放送で披露されるはずだったえなこのコスプレ
17日の本編後に明かされた次回予告では「ハロウィーンパーティー開催」と題して、えなこ、奥田修二（ガクテンソク）、田渕章裕（ちょんまげラーメン）、中島知子、松丸亮吾らゲスト陣が仮装して登場。またMCの千鳥・大悟は、松本人志を想起させるコスプレ姿を公開していた。すでに電子番組表では「放送内容を変更してお送りします」と記載されている。
オリコンニュースの取材に、同局は「詳細については回答を差し控えさせていただきますが、番組を楽しみにしていた皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ございません」とコメントした。
