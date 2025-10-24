キム・ジフン、約2年ぶりの来日ファンミーティング決定 『ペーパー・ハウス・コリア』『鬼宮』出演で話題
韓国俳優キム・ジフンが、約2年ぶりに日本単独ファンミーティング『KIM JIHUN JAPAN FAN MEETING 2026「All For You」』を開催することが決定した。
【写真】『ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え』に出演したキム・ジフン
同イベントは2026年1月28日に東京・EX THEATER ROPPONGIにて開催。日本での単独ファンミーティングは、2023年に実施された『「再会」: KIM JIHUN's Special Fan Meeting In Tokyo』以来、約2年ぶりの開催となる。
チケットはきょう24日午後6時より、オフィシャル先行販売がスタートしている。
キム・ジフンはNetflixシリーズ『ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え』や『その恋、断固お断りします』、『悪の花』、映画『バレリーナ』などで確かな存在感を示し、グローバルスターとしての地位を確立。
さらに、ハリウッド初進出作『バタフライ』では冷酷な暗殺者Gunを熱演し、その強烈な存在感を証明した。OTTランキング集計サイト「FlixPatrol」によると、『バタフライ 〜追う者と追われる者〜』は公開からわずか3日でPrime Video「TV SHOW」部門の世界ランキング2位にランクインしている。
また、今年は時代劇『鬼宮（ききゅう）』で王イ・ジョン役を務め、新たな魅力を披露したばかり。確かな演技力で全世界を魅了し続けるキム・ジフンの魅力を堪能できるイベントとなる予定。
■『KIM JIHUN JAPAN FAN MEETING 2026「All For You」』開催概要
日程：2026年1月28日（水）
[1部]午後2時30分開場／午後3時開演
[2部]午後6時開場／午後6時30分開演
会場：東京・EX THEATER ROPPONGI
