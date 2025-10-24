23日、開かれたプロ野球のドラフト会議。



県勢では長野市出身で「青森中央学院大学」の横山永遠選手が北海道日本ハムファイターズから「育成2位指名」を受けました。



一方で、注目されていた須坂市出身の高校3年生江藤蓮選手は指名漏れとなりました。



「日本ハム・育成2巡目横山永遠・青森中央学院大学」



23日、北海道日本ハムファイターズから育成2位で指名を受けた横山永遠選手。長野市出身で投げては最速155キロのストレート。バッターとしては高いミート力が魅力の「投打二刀流」です。





長野市から青森の強豪校八戸学院光星高校へ進学しプロ志望届を提出するも指名漏れ。今回、2度目のドラフト挑戦で指名を勝ち取りました。青森中央学院大学横山永遠 選手「今までやってきたことがひとつ形になったのかなと思う。素直に今はうれしいです。とにかく周りを少しでも元気づけたりできるような選手になれるように頑張りたいです」一方で、涙をのんだ選手も…。「選択終了。ということですべての選択が終了しました」ドラフト開始から、およそ2時間。注目されていた須坂市出身で未来富山高校3年の江藤蓮選手の名前が呼ばれることはありませんでした…。須坂市出身・未来富山高校3年 江藤蓮選手「プロの世界はとても厳しい世界だなというのを痛感しました」23日は江藤選手が中学時代に所属していた「千曲ボーイズ」の関係者もドラフトの様子を見守りましたが…。「選択終了 …」千曲ボーイズ 原知久監督「残念な結果になってしまって、また4年後頑張ってほしいなと思います」江藤蓮選手「この悔しい思いを忘れずに4年後、次こそはドラフト1位でプロの世界に入れるようにまた4年間、自分と向き合って頑張っていきたいと思います」江藤選手は群馬県内の大学に進学し、4年後のドラフト指名を目指します。