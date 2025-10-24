¡ÈÎáÏÂ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡ÉÅÄÃæÈþµ×¡¢¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤ë¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¥»¥¯¥·¡¼¤µ¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¡ÈÎáÏÂ¤Î°µÅÝÅª¥°¥é¥Ó¥¢¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡É¤³¤ÈÅÄÃæÈþµ×¤¬½÷À·Ý¿Í¤é¤Ë¿å¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤Ó¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¬¥Ã¥Ä¤ò¸«¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿å¤Ç¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ã¡Ä¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæÈþµ×
¡¡10·î23Æü¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£À¤¤ÎÃæ¤ËÌµ¿ô¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡È±Ê±ó¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤µÄÏÀ¡É¡Ö¿å³Ý¤±ÏÀ¡×¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¯¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¿Íµ¤´ë²è¡Ö¤Ó¤Á¤ã¤Ó¤Á¤ãÏÀ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó³¦¤Î½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Ê±ó¤ÎÌ¿Âê¤È¤Ê¤ë¡ÖÀÖÍç¡¹¤Ê²¼¥Í¥¿¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥¤¥¹¥¬¥Ã¥Äor¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢»²²Ã¥²¥¹¥È¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢²Ã¸î°¡°Í¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¡¢ÅÄÃæÈþµ×¡¢²ÃÇ¼¡ÊA¥Þ¥Ã¥½¡Ë¡¢¤¢¤ó¤ê¡Ê¤Ü¤ë½Î¡Ë¡¢ÎëÌÚÎ¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ¤ÏÀ¤Ë¡¢HKT48¤òÂ´¶È¤·¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤Î¡ÈÎáÏÂ¤Î°µÅÝÅª¥°¥é¥Ó¥¢¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡É¤³¤ÈÅÄÃæÈþµ×¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥Ã¥Ä¡×¥µ¥¤¥É¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ºòº£¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¬¸·¤·¤¤¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö»äÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹¶¤á¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¾Ð¤¤¤ò¤È¤ì¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¡×¤Ç¤¢¤ë¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¡Î±¤ä²Ã¸î¤é¤Î¡Ö¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤«¤é¤Ï¡Öµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï²¼¥Í¥¿¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡× ¤Ê¤É¸·¤·¤¤ÈãÈ½¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢µÄÏÀ¤ÏÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊ¡Î±¤Ï¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤µ¤ó¤È¤«¤¬µÞ¤Ë¤Ö¤Á¹þ¤àÀ¸¡¹¤·¤¤²¼¥Í¥¿¤È¤«¤Ï¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ó¤ê¤È²ÃÇ¼¤â½÷À·Ý¿Í¤¬¤ª¤«¤ì¤ë²¼¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤Ê¤«¡¢Æ¤ÏÀÃæ¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ¤ËÂÐ¤·¡¢²ÃÇ¼¤¬¡Ö¤³¤ÎµÄÂê¤Î¤È¤¤À¤±ÌÛ¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÆÍÁ³¿å¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤ë¡£Á°²ó¤ÎÆ¤ÏÀ¤«¤é°ø±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤È²ÃÇ¼¤À¤±¤ËÅÄÃæ¤âÉé¤±¤¸¤È¡Ö»ä¡¢½Ð¤ëÂ¦¤Ç¤â¸«¤ëÂ¦¤Ç¤âÀÖÍç¡¹¤Ê²¼¥Í¥¿¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÃ×Ì¿Åª¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤òÌÌÇò¤¯¤·¤ÆÊÔ½¸¤·¤Æ½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ìÁ´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜÅö¸«¤ë¿ÍÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÇ®¤¯È¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²ÃÇ¼¤¬¡Ö¥¨¥í¤¤¤«¤é¤Ê¡¢¤ª¤Þ¤¨¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥¨¥í¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼«Ëý¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥Ã¥Ä¡×ÇÉ¤Ë¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤¢¤ó¤ê¤¬¡Ö¥¹¥Ù¤ë¤Ê¡ª¡×¤ÈÅÄÃæ¤ËÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¿å¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¡ªÃç´ÖÆâ¤«¤é¤Î¥À¥á½Ð¤·¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Á¡ª¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤¢¤ó¤ê¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¤½¤Î¸å¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÁê¼ê¥Á¡¼¥à¤òÄ©È¯¤·Â³¤±¤ë¤È¡¢²ÃÇ¼¤ÈÊ¡Î±¡¢²Ã¸î¤Î3¿Í¤«¤é¿å¤ò¤Ö¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤·¤«¤·¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤ÄÅÄÃæ¤Ë¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ¾²Á¡£²ÃÇ¼¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¡¢¤³¤Î´¶¤¸¥ª¥¤¥·¥¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È»ØÅ¦¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤â¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¤Í¡¢Á´Éô¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¡¢¿å¤ËÇ¨¤ì¤ë»îÎý¤µ¤¨¤âÌ¥ÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤ëÅÄÃæ¤Î¥Ê¥¤¥¹¥¬¥Ã¥Ä¤Ö¤ê¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£