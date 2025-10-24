【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 0−1 AEKラルナカ（日本時間10月24日／セルハースト・パーク）

【映像】ゴール目前で空振りした瞬間

クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地が、まさかの決定機を逸した。現地実況も思わず声を上げるシーンにファンたちも落胆している。

鎌田は、日本時間10月24日に行われたUEFAカンファレンスリーグのリーグフェーズ第2節・AEKラルナカでベンチスタートとなった。しかし1点を追いかける71分にMFジェフェルソン・レマルとの交代でピッチに立っている。

すると試合終盤の90＋2分、鎌田にこの日最大の決定機が訪れる。左サイドから崩しにかかったクリスタル・パレスは、深く抉ったDFタイリック・ミッチェルからDFマーク・グエイへマイナスのパスが通る。そこからグエイが右足でインスイングのボールを入れると、これが相手DFの間を抜けてボックス中央へと通った。

MFロマン・エッセがボレーで合わせようとしたが空振りし、ボールはそのままファーサイドへ。そこに飛び込んだ鎌田が右足を伸ばして押し込みにかかるが、ボールの動きを予測できていなかったのかこちらも空振りに。触れればゴールというシーンだったこの決定機を逸してしまい、現地の実況も「アンビリーバボー」と大絶叫となった。

このシーンはSNSでも話題となっており、ファンたちは「鎌田、それは決めてくれー」「鎌田あれ触れんかったかー」「鎌田決めたかったぁー」「触るだけだったのにー」とゴールにならず残念がる声や「密集だったから予測しづらかったな」「手前のエッセに釣られたな」「触るだけでいいんだけど、それが難しい状況だったな」といった擁護の声も見られた。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）