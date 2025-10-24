1児の母・板野友美、ママ友との付き合い方に私見「仲良くしてたほうが…」

10月23日、1児の母である板野友美が、自身のYouTubeチャンネルに動画を投稿。ママ友との付き合い方について私見を明かした。

今回の動画では、視聴者から“モヤモヤエピソード”を募集し、それについて板野がコメントしていくという趣旨の企画が公開された。

この中で、“距離がほしいのに、グイグイくる幼稚園のママ友にモヤモヤしている”といったメッセージを読み上げた板野は、「やばい、私も思われてるかも」と切り出した。

続けて、「幼稚園のバスの時とか、ちょっと参観日とか、たまに話すぐらいで、ママ友だけでランチとかまではしたくないみたいな感じなのかな」「私は結構、話しやすいとか思ったらグイグイ行っちゃうタイプなので、もしかしたらそういうふうに思われてるかもしれないから、今気をつけようって思った」とコメント。

その上で、「でも、幼稚園のママってさ、結局、仕事で関わってるようなもんだからさ、スパッともできないじゃん。だからそこ難しいよね」とも話した。

そして、「私は結構ママ友大事だなって思ったのは、やっぱ幼稚園の様子とか。私も仕事してたりとかするから、情報共有みたいなところでママ友から教わることとかもすごいたくさんあるから」「仲良くしてたほうが、悪いことないと思うし、家庭のこととかいっぱい聞いてきたら『そこまでちょっと話せないです〜』みたいな感じで、可愛く流せばいいのかなと思う」と私見を明かしていた。