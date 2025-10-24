ほっかほっか亭、“独特書体”ロゴ作者の捜索が『ナイトスクープ』で実現「心から感謝申し上げます」 50年以上前に学生が制作
ほっかほっか亭は24日、公式Xを更新し、50年以上前に同社の独特な書体をデザイン・制作した人物を探していることについて、ABC朝日放送の探偵ナイトスクープに捜索依頼が採用されたことを明かした。
【画像】誰が書いたか不明…ほっかほっか亭の独特な書体デザイン
公式Xでは「ご報告」と題し、「実は先日ABCテレビ(テレビ朝日系列)『探偵！ナイトスクープ』への依頼が採用されロゴデザイナー捜索のお手伝いをしていただきました」と報告。「探偵さんをはじめ、スタッフの皆さまには心から感謝申し上げます」と感謝を伝えた。
ほっかほっか停は今月10日、50年以上前に同社の独特な書体をデザイン・制作した人物を探していることを報告。「もし、このほっかほっか亭の書体を書いた『学生のことを知っている！』という奇特な方いらっしゃいましたらぜひ教えていただけませんでしょうか、性別すらも不明です。また、この時代です。こんなAIツールやメディアを活用するといいのでは！など、アドバイスもございましたら、ご連絡いただけますと大変ありがたく存じます。ほっかほっか亭の創業50周年にむけて、改めて御礼をお伝えしたく、何卒よろしくお願いいたします」」ご情報提供を呼びかけていた。
また同社はこれまでに「ABC朝日放送の探偵ナイトスクープには先週、番組ページの応募フォームより調査依頼をお送りさせていただきました」と伝えていた。
