バスケットボールＢ２鹿児島レブナイズの最新情報を伝えるフライデーレブナイズです。レブナイズは、25日から東地区６位・青森との２連戦。ホームで２連戦を制し、上位進出への流れをつかめるか？

勝負の週末です。



前節のアウェ―福島戦、今シーズン初の同一カード連敗を喫したレブナイズ。トレーニングでは選手同士の共通意識を高めることと、リバウンドへの対応を確認していました。





青森戦は昨シーズンまで青森でプレーしていたパトリック・アウダ選手が古巣相手にインサイドで存在感を発揮できるかがカギです。（鹿児島レブナイズパトリック・アウダ選手）「自分が過去２年間所属していて、知っている選手も何人かいる。彼らは速いバスケを展開してくる。試合の中で私たちも同じエネルギーを見せなければならない。自分たちの優位性を見つけたい」攻撃の軸となる兒玉 貴通選手は、ゲームメイクと得点の両面での貢献が期待されます。（鹿児島レブナイズ兒玉 貴通選手）「ハードなディフェンスから早い展開のバスケットにつなげるのが僕たちのスタイル。そこをしっかり貫けるように、自分たちのバスケットボールのペースで試合を運びたい」青森ワッツは、現在東地区で７チーム中６位。レブナイズとの２連戦は25日からホーム・西原商会アリーナで行われます。