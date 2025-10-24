バレーボールのＶリーグがいよいよ開幕します。昨シーズン、Ｖリーグの初代王者に輝いたフラーゴラッド鹿児島は、開幕戦へ向けて最終調整を行いました。



（記者）

「日置市の体育館です。コートでは実戦形式の練習が行われています。選手たちの動きを見ていると開幕戦、期待できそうです」





昨シーズンのＶリーグ初代王者、フラーゴラッド鹿児島。新戦力も加わり経験豊富な選手が揃いました。チームを引っ張るのは、キャプテンの長友優磨選手３３歳。ホームでの開幕戦を心待ちにしています。（長友優磨選手）「ホームで開幕できることは嬉しいですし、たくさんの人の前でプレーできるのは、嬉しい。しっかり勝ってフラーゴラッド鹿児島をたくさんの方に知ってもらいたい」もう一人の注目は、指宿市出身の迫田郭志選手２９歳。鹿児島商業高校を経て福山平成大学、堺ブレイザーズなどで活躍し今シーズン、故郷に戻ってきました。（迫田郭志選手）「学生時代お世話になった人たちに、プロになった（自分の）プレーを見てもらいたい。スタート（開幕戦）は大事な試合になる。勢いをつかせるためにも勝利を飾りたい」開幕戦の相手は同じ西地区の大同特殊鋼 知多 レッドスター。新たな歴史の幕開けとなる一戦は、25日午後１時５分から霧島市のユピテルアリーナ霧島で行われます。