お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が、22日深夜に放送された読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。妻と仲が深まった話を振り返った。

相談者の「悩み」に電話で助言するなど寄り添う番組。この日は30代女性の「PTA」に関する悩みで「同じPTAの役員が仕事をしない」というものだった。

女性の相談では、裏で悪口を言い合うなど、人間関係も決して良くないという。ただ、子供のこともあり、むげには出来ないママ友関係。吉田は「嫁のそういう話、酒飲みながらよく聞いてました」と懐かしがった。

それでも、吉田は「その時の話を聞いているとき、面白かった。嫁との話題が増えた」と回想。あまり興味のない世間話もあるが「PTAの話をしているときはおもろい。真剣に力になってあげたかったし」と当時を思い出した。

さらに「絆、強くなったんよ。そんなんを聞いていると、こいつは良い妻だなって思った」と話すと、電話越しの女性が涙を流して感動。吉田は「（あなたの夫も）気にかけているし、改めて尊敬し直していると思います」と温かい言葉をかけた。

女性は「話せてよかった」と感謝する良い番組の流れに。ところが、ここで粗品が「違うんじゃないですか？」と話をさえぎり、悪口を言い合っていたママ友の話をぶり返した。「先手を打って、自分の息子にママ友の悪口をいいふらさせるっていうのはどうですか？」と激しすぎる助言をぶち込んで、吉田にも「子供巻き込んでのトラブルだけは避けなあかんねん！危険すぎる。やられる前にやってしまえ、という考え方は危険すぎる」と笑われていた。