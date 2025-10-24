タレントの中山秀征（58）が12月26日に、自身初となるディナーショーをザ・リッツ・カールトン東京で開催する。「HESTA大倉 presents 40th ANNIVERSARY HIDEYUKI NAKAYAMA SPECIAL NIGHT 2025 『Daisuki de Xmas』昭和歌謡で紡ぐプレミアムナイト」と題し、近日発表予定のスペシャルゲストとともに、トークや昭和歌謡を披露する。

今年で芸能生活40周年。カンヌ映画祭での作品展、書籍「気くばりのススメ」発売、銀座・鳩居堂での個展、11月に行う音楽ライブなど、盛りだくさんの1年を駆け抜けてきた中山が、今ディナーショーをもって今年を締めくくる。

中山は「デビュー以来初めてのディナーショーに今から緊張しています！！」とし「ぜひ一緒に歌って大いに盛り上がりましょう！昭和の名曲とトークを楽しんで下さい」と呼びかけた。スペシャルゲストについても「40周年に相応しいあの方々！！近日中に発表致します。お楽しみに！！青春時代をよみがえらせ一緒に楽しみましょう」と心待ちにしている。

ライブは12月26日午後7時開演。