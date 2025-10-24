外出中、パパに子どもの様子尋ねたら→想像以上の状況に3万いいね「最高の家族」「楽しそう」【ママリ】

ママ不在の中、怪獣たちの家になっていた！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ゴンゾウR4(@R453374510)さんの投稿した、4兄弟のお写真です。お子さんを家族や親戚に預かってもらった際に、どんな風に過ごしているか・元気かなあ、など気になりますよね。ゴンゾウさんは、ワンオペを頼んでいるパパに『子達は元気？』とLINEしたところ、送られてきた写真に“安心して任せられる”と確信し…？

お子さんを家族や親戚に預かってもらった際に、どんな風に過ごしているか・元気かな？など気になりますよね。中には時折様子を尋ねたり、写真を送ってもらう方もいるかもしれませんね。





投稿者・ゴンゾウR4(@R453374510)さんは、夜勤のためワンオペを頼んでいるパパに「子達は元気？」とLINEしたところ、送られてきた写真に“安心して任せられる”と確信し…？4兄弟の、のびのびと何とも楽しそうなお写真がこちら！

©R453374510

今日は夜勤のため

ワンオペを頼んでいるパパに

『子達は元気？』とLINEしたところ

送られてきた写真がコチラです

4兄弟の着ぐるみ姿から楽しそうな雰囲気が伝わってきます。カメラを構えていたパパもニコニコだったはず。ひと目見て思わず「問題は何も無さそう！」と笑ってしまいました。



この投稿には「これだけ端的に『全く問題無い』と分かる写真もなかなか無いですね🤣」「みんな元気そうで何より😂」といったコメントが寄せられていました。語らずとも、写真1枚で楽しく過ごしていたことが伝わります。



ほほ笑ましい4兄弟のお写真に、ほっこりと癒やされる投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）