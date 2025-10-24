J1残留を狙う横浜F・マリノスは25日にホーム日産スタジアムで広島戦（14時キックオフ）に臨む。同日は「キッズスタジアム Autumn」と題し、子供も楽しめるイベントを開催する。

毎試合大人気のプレイエリア「キッズパーク」やスタジアムのトラック上を走ることができるゴーカートに加え、ハロウィンにちなんだワークショップなど家族で楽しめるコーナーが盛りだくさん。当日は大人気アニメ「ポケモン」に登場するストライカーポケモン「エースバーン」と、ほのおワニポケモン「ホゲータ」が会場にやって来る。

特撮作品「ウルトラマンシリーズ」に登場して15周年を迎えた「ウルトラマンゼロ」も登場し、計100人と握手や写真撮影に応じる。“トリコロールカラー”のウルトラマンゼロも横浜Mを後押しする。

また、クラブOBで元日本代表DFの中澤佑二氏（47）も会場に駆けつけ、トリコロールランドステージでのトークショーやハーフタイムイベントに出演予定だ。

今季ホームゲームは残り2試合。チームのJ1残留を後押しするため、会場内外で盛り上げていく。