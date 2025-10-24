【トロント（カナダ）＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は２４日（日本時間２５日）、カナダのトロントで開幕する。

大谷、山本、佐々木が所属するナ・リーグのドジャースはＷＳ連覇をかけ、ア・リーグを３２年ぶりに制したブルージェイズと戦う。

ドジャースはポストシーズン（ＰＳ）１０試合でチーム防御率が２・４５と安定。スネル、山本、グラスノー、大谷と先発陣の好投が光っているほか、救援の佐々木が７試合に登板して３セーブ、防御率１・１３と存在感を発揮。リーグ優勝決定シリーズを４連勝で終えたため、ＷＳ開幕戦まで中６日と休養十分なのも大きい。

打線では大谷の調子が上向きなのが好材料。打率は２割２分だが、直近３戦はいずれも安打をマークし、リーグ連覇を決めた１７日のブルワーズ戦では３本塁打を放った。ＷＳ開幕前日の２３日はフリー打撃に臨み、３３スイングで１４本をスタンドに放り込んだ。昨年はＷＳの途中で負傷したこともあり、「本当の意味で全てを味わったわけではないので、今年また新たな経験だと思っている」と意気込む。

ブルージェイズはＰＳ１１試合で７１得点と打ち勝ってきた。３番に座る主砲のゲレロは打率４割４分２厘、６本塁打、１２打点と絶好調。リーグ優勝決定シリーズ第７戦で逆転３ランを放った１番スプリンガーらもやっかいで、ドジャース投手陣が上位打線をいかに封じるかがポイントの一つになる。

ＷＳはレギュラーシーズンでの勝率が高かったブルージェイズの本拠地で２５日の第２戦までを行い、２７日の第３戦から舞台をロサンゼルスに移す。