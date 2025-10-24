祇園辻利の抹茶スイーツがソラマチで新登場♡「ちょい食べ日本茶スイーツ」誕生

京都・祇園の老舗茶舗「祇園辻利」が、2025年10月24日に東京スカイツリータウン・ソラマチ店をリニューアルオープン。これを記念して、新メニュー「ちょい食べ日本茶スイーツ」の提供がスタートします。お茶と一緒に楽しめる小さな贅沢として、「白玉だんご」「抹茶カステラ」「あんみつ」の3種が登場。抹茶の豊かな香りとやさしい甘さに包まれる、癒しの時間をソラマチで堪能してみませんか？

祇園辻利が贈る「ちょい食べ日本茶スイーツ」登場

京都の味わいをそのまま東京で楽しめる「祇園辻利 東京スカイツリータウン・ソラマチ店」では、リニューアルを機に「ちょい食べ日本茶スイーツ」が新登場。

人気の「ツリーソフト」に加え、祇園辻利の喫茶ブランド「茶寮都路里」で親しまれてきた和スイーツを気軽に味わえる新ラインナップが揃いました。

もちもちの「白玉だんご」は、あんこ・抹茶あん・芋あんの3種をトッピングした贅沢な味わい。優しい甘さの「抹茶カステラ」にはあんことホイップを添え、見た目も愛らしい一品に。

さらに、「あんみつ」は抹茶白玉と栗の甘露煮が入った、ボリューム満点の逸品です。

白玉だんご（あんこ・抹茶あん・芋あん）



価格：800円（税込）／ドリンクセットで100円引き

発売日：2025年10月24日（金）

抹茶カステラ（あんこ・ホイップ添え）



価格：800円（税込）／ドリンクセットで100円引き

発売日：2025年10月24日（金）

あんみつ（黒みつがけ）



価格：850円（税込）／ドリンクセットで100円引き

発売日：2025年10月24日（金）

販売店舗：祇園辻利 東京スカイツリータウン・ソラマチ店

東京ばな奈×ミッキー&フレンズ♡2025クリスマス限定ショコラサンド登場

東京スカイツリーで味わう、京都・祇園の味

ソラマチ店限定の「ちょい食べ日本茶スイーツ」は、スカイツリーの景色を眺めながら楽しめるのが魅力。観光やショッピングの合間に、京都の上質な抹茶スイーツを気軽に堪能できます。

どのメニューもドリンクセットで100円引きになるのも嬉しいポイント。

抹茶の香り、素材の食感、そして美しい盛り付けが五感を満たしてくれる、まさに“大人のご褒美”スイーツです♪

祇園辻利の抹茶で味わう、ひとときの癒し♡

老舗の技と新しい発想が融合した「ちょい食べ日本茶スイーツ」。それぞれのスイーツに祇園辻利ならではの抹茶の香りと上品な甘みが息づいています。

この秋は、東京スカイツリータウン・ソラマチで京都の伝統の味を少しずつ楽しむひとときを。抹茶の深い余韻とともに、心ほどける時間をお過ごしください。