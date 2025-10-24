カリスマ性があると思う「STARTO社の若手タレント」ランキング！ 2位「目黒蓮」を僅差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は10月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に、「STARTO社所属の若手タレント（30歳未満）」に関するアンケート調査を実施しました。
男性アイドルを中心に、多くのタレントが所属する「STARTO ENTERTAINMENT」（STARTO社）。今回は、30歳未満の若手に限定したランキングを作成しました。
この記事では、「カリスマ性があると思う、STARTO社所属の若手タレント」に関するランキングを紹介します。
2位は、Snow Manに所属する目黒蓮さんでした。目黒さんは、2010年に事務所へ入所したアイドルで、Snow Manのメンバーとして活躍中です。
グループが数々の偉業を成し遂げ大ブレークする中で、目黒さんは個人では俳優業で大人気に。ドラマ『silent』（フジテレビ系）の演技で注目され、その後は映画『わたしの幸せな結婚』、ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）などに出演しています。
現在は『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）に参加し、物語の鍵を握る人物として登場予定。さらに、主演映画『ほどなく、お別れです』『SAKAMOTO DAYS』の公開も控えています。
回答者からは、「目を惹く存在感があるので、カリスマ性があると思った」（20代女性／山口県）、「ビジュアル、トーク、キャラ全ての分野で文句なし」（30代女性／福岡県）、「歌も演技も抜群にうまくカリスマ性があるから」（20代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのはラウールさんでした。ラウールさんは、目黒さんと同じくSnow Manメンバーで2015年に事務所へ入所。端正なルックスとスタイルの良さを生かして、モデル業でも大活躍しています。
これまで、パリコレに出演するなど、モデルとして世界を舞台に活動。その様子は、Prime Videoで配信された『ラウールOn The Runway』で公開されました。俳優としても頭角を現し、ドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）での演技が話題を集めたばかりです。
また、ダンススキルが高く、ライブやテレビなどで卓越したパフォーマンスを披露。何でもできてしまうアイドルで、まさにカリスマと呼べる存在です。
回答者からは、「インスタで見たダンスがかなり衝撃的だった」（30代女性／神奈川県）、「演技・モデル・アイドルと多方面で存在感があり、唯一無二のオーラを放っている」（30代女性／東京都）、「パリコレモデルにもなっているから。オーラが違う」（30代女性／三重県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
