夜景が美しいと思う「中国地方の温泉地」ランキング！ 「湯郷温泉」を抑えた同率1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜14日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、夜景が美しいと思う温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、「夜景が美しいと思う中国地方の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「大山展望台があるので気になっています！」（30代女性／愛知県）、「温泉街のオレンジ色の明かりが美しいから」（40代女性／兵庫県）、「湯郷温泉周辺で夜景が美しい場所として大山展望台があり、湯郷温泉街から車で10分ほどの距離にあり、温泉街のオレンジ色の明かりを眼下に望むことができるからです」（60代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「夜になると宍道湖越しに町の灯りが水面に映り、幻想的な夜景が楽しめるから」（30代女性／東京都）、「松江城周辺や宍道湖の湖面に映る夜景が美しい。湖側の客室や露天風呂が狙い目」（60代男性／香川県）、「玉造温泉は歴史ある温泉地で、夜景も風情があります。川沿いのライトアップが素敵です」（50代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「宍道湖の近くにあり、湖畔から見る夜景やライトアップされた街の雰囲気がきれいだから」（30代男性／富山県）、「しんじ湖の沿岸の夜景が漁火の様に綺麗」（50代男性／愛知県）、「温泉街の川沿いがライトアップされ、夜は光が水面に反射して幻想的な雰囲気に。歩くだけでも癒されます」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
