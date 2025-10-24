Ãæ¹ñ¡¢±é»»Ç½ÎÏÉ¸½àÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®
Ãæ¹ñ¹©¶È¡¦¾ðÊó²½Éô¤Ï21Æü¡¢¡Ö±é»»Ç½ÎÏÉ¸½àÂÎ·Ï¹½ÃÛ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ë¡×¡Ê°Õ¸«Êç½¸¹Æ¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤Î°ìÈÌ¸øÊç¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£Á´¹ñ°ìÂÎ²½±é»»Ç½ÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î·úÀß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»º¶ÈÈ¯Å¸¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀè¿ÊÅª¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ê±é»»Ç½ÎÏÉ¸½àÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±é»»Ç½ÎÏ»º¶È¤Ï¼ç¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢±é»»ÀßÈ÷¡¢´ÉÍý¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢±þÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼ÊÝ¾ã¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¦ÄãÃºÁÇ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£
¿·¤¿¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ³×Ì¿¤È»º¶È³×Ì¿¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤Î±é»»Ç½ÎÏ»º¶È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈÆÍÑ·×»»¡¢AI·×»»¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê±é»»Ç½ÎÏ¥µ¥×¥é¥¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÁý¤·¤Ë·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê²Ê³Øµ»½Ñ¶¥Áè¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢¤è¤êÀ°¤Ã¤¿±é»»Ç½ÎÏÉ¸½àÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Á´¹ñ¤Î±é»»Ç½ÎÏ»ñ¸»¤ÎºÇÅ¬¤ÊÇÛÃÖ¤È¼Á¤Î¸þ¾å¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î±é»»Ç½ÎÏ»º¶È¤ÎÃæ³Ë¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Õ¸«Êç½¸¹Æ¤Ï¡¢¡Ö´ØÏ¢Ê¸½ñ¤Î±é»»Ç½ÎÏÉ¸½àÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×µá¤Î¼Â»Ü¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢±é»»Ç½ÎÏÉ¸½à¤Î¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ°È÷¤·¡¢±é»»Ç½ÎÏ»Ô¾ì¤ÎÃá½ø¤òµ¬ÈÏ²½¤·¡¢µ»½Ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È±þÍÑ¤ÎÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢±é»»Ç½ÎÏ»º¶È¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°éÀ®¡¦³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤ò´µ¯¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
°Õ¸«Êç½¸¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë´ðÁÃ¡¦ÈÆÍÑÀßÈ÷¡¢±é»»Ç½ÎÏ»ÜÀß¡¢±é»»Ç½ÎÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢±é»»Ç½ÎÏ¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÍ»¹ç¡¢±é»»Ç½ÎÏ¤ÎÁê¸ßÀÜÂ³¡¢±é»»Ç½ÎÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡¢±é»»Ç½ÎÏ¤Î±þÍÑ¡¢±é»»Ç½ÎÏ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡¦ÄãÃºÁÇ¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç50¹àÌÜ°Ê¾å¤ÎÉ¸½à¤òºöÄê¡¦²þÄê¤·¡¢±é»»Ç½ÎÏÉ¸½àÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£É¸½à¤ÎÀëÅÁ¡¦Íý²òÂ¥¿Ê¤ª¤è¤Ó¼Â»Ü¡¦ÉáµÚ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶È¤Ï500¼Ò¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢É¸½à±þÍÑ¥±¡¼¥¹¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°Õ¸«Êç½¸¹Æ¤Ï¡¢¡Ö»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¡¦¶¨Ä´¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÀî¾å¤«¤éÀî²¼¤Ë»ê¤ë´ë¶È¤¬±é»»Ç½ÎÏÉ¸½à¤ÎºöÄê¤Ë¶¦Æ±¤Ç»²²Ã¤·¡¢Åý°ì¤Îµ¬ÈÏ¡¦É¸½à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê±é»»Ç½ÎÏ¤Î±þÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Èµ»½Ñ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¹ñ»º²½¤µ¤ì¤¿Åý°ìÅª¡¦³«ÊüÅª¤Ê±é»»Ç½ÎÏ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÄóµ¯¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë