「夜の食べ方」が太りやすさを左右する!? 管理栄養士が教える「NGナイトルーティン」
「夜に食べると太る」という話を一度は聞いたことがあると思います。しかし、実際には“何を食べるか”だけでなく、夜の過ごし方そのものが太りやすさを大きく左右しているのです。
特に40〜50代になると、基礎代謝の低下やホルモンバランスの変化により、20〜30代と同じ生活をしていても体重が増えやすくなります。さらに、仕事や家庭の忙しさから「夜はつい楽な習慣に流れてしまう」という人も少なくありません。
今回は、「ありがちなNGナイトルーティン」とその改善方法を管理栄養士の視点から解説します。
また、睡眠不足や寝る直前の食事は、肥満ホルモンとも呼ばれる「グレリン」の分泌を増やし、食欲を抑えるホルモン「レプチン」の働きを弱めるといわれています。つまり、夜の習慣が乱れると、翌日の食欲や代謝にまで悪影響が及ぶのです。
改善ポイント：
可能であれば19〜20時までに夕食を済ませることがベストです。遅くなる場合は「軽めの主食＋たんぱく質（おにぎり＋豆腐、野菜スープ＋ゆで卵など）」にして、翌朝しっかり朝食を食べましょう。
「夕食はついガッツリ食べたくなる」という人は、帰宅前におにぎりやサンドイッチなどの主食を食べ、帰宅後の夕食では主食は食べずに野菜やきのこ類、海藻類を中心とした副菜や汁物を取り入れましょう。
さらに、アルコールは代謝を助けるビタミンB群を消費するため、体脂肪を燃やしにくい体になります。寝る直前まで飲むと睡眠が浅くなり、翌日の疲れが抜けにくくなるのもデメリットです。
改善ポイント：
晩酌は週2〜3回程度にとどめ、量はビール350mL缶1本、日本酒1合、ワイン2杯程度までと量を決めましょう。
おつまみはサラダ・枝豆・冷奴・焼き魚・サラダチキンなど、タンパク質・野菜・きのこ類・海藻類中心にするといいでしょう。アルコールの合間に水を飲むことで、飲み過ぎ予防や代謝サポートにつながります。
改善ポイント：
食後30分は、立って片付けをしたり軽いストレッチをしたり、歯磨きをしたりするのがおすすめ。夜の散歩を取り入れるのも効果的です（15分程度で十分）。
どうしても横になりたい場合は、上半身を少し起こして「完全に寝転ばない姿勢」をとるといいでしょう。
改善ポイント：
甘いものは夕方までに食べ、夜は控えるのがベストです。夜に小腹が空いてしまったら「ながら食べ」ではなくテーブルで座って食べるように意識し、ヨーグルト・ナッツ・カットフルーツなど200kcal以内で収めましょう。
1. 夜は「腹七分目」を心がける
夕食はおなかいっぱいになるまで食べるのではなく、少し余裕を残すのがコツ。特に40〜50代は消化力も落ちやすく、食べ過ぎは翌日の疲労や胃もたれにつながります。「もう少し食べたい」と思うくらいで止めるのがベストです。
2. 温かい飲み物でリラックス
夜の水分補給は冷たい飲み物ではなく、白湯やハーブティーなど温かいものを。体が温まり、代謝や血流が整うことで眠りにも入りやすくなります。お酒や甘い飲み物の代わりに、1日の締めとして取り入れるのがおすすめです。
3. 入浴で消化を促進
夕食後1〜2時間あけてから、ぬるめのお風呂に浸かると副交感神経が働き、体がリラックスモードに切り替わります。血流がよくなることで消化も促され、「食べ過ぎたかも」という日も翌朝に持ち越しにくくなります。
4. 軽いストレッチやヨガで体を緩める
運動とまではいかなくても、寝る前に5〜10分程度のストレッチを行うと血糖値のコントロールに役立ちます。肩や腰を伸ばすことで睡眠の質も上がりますよ。
5. デジタルデトックスで睡眠の質を高める
寝る直前までスマホを見続けると、ブルーライトの影響で体内時計が乱れ、食欲ホルモンのバランスも崩れます。ベッドに入る30分前には画面を手放し、本や音楽、軽いストレッチで心を落ち着ける習慣を持つといいでしょう。
40〜50代は、体の代謝やホルモンの変化により「太りやすい体質」にシフトしやすい時期です。しかし、夜の過ごし方を少し工夫するだけで、その流れを大きく変えることができます。
「ダイエット」というと食事制限を思い浮かべがちですが、実は夜のルーティンこそが太りにくい体を作るカギ。今日から1つでも取り入れて、翌朝のスッキリ感と健康的な体を実感してみてくださいね。
▼岡田 明子プロフィール
管理栄養士。特別養護老人ホームや病院での栄養指導・給食管理に携わったのち、2014年に一般社団法人NS Laboを設立。個々の生活習慣に合わせた的確な指導に定評があり、食事サポート実績は延べ1万人に及ぶ。『朝だから効く！ダイエットジュース』（池田書店）など著書多数。
(文:岡田 明子（管理栄養士）)
