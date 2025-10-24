「津山開運コインロッカー鍵ガチャ」登場 一等は5000円相当のつやま和牛【津山】
岡山県津山市に、気軽に運試しが楽しめるという新感覚のレクリエーションが登場しました。以前は利用者が少なかったある施設を活用したといいます。記者が体験してきました。
観光案内のほか、土産物も販売する津山観光センターです。
（秋庭貴泰記者）
「豪華景品の当たる運試し。一体どんなものなのでしょうか」
受付で尋ねてみると…
（秋庭貴泰記者）
「こちらで運試しができるようになったと聞いたのですが」
「こちらになります。どうぞ」
案内されたのは、施設の外…
（津山市観光協会 山本友香理参事）
「あちらになります」
意外なもので「運試し」 それは昭和レトロな…
しかし、それらしきものは見当たりません…
（秋庭貴泰記者）
「どこですか？」
（津山市観光協会 山本友香理参事）
「あのコインロッカーです」
その名も「津山開運コインロッカー鍵ガチャ」。カギをガチャっと開けると中の景品がもらえるレクリエーションです。料金は一回1000円。まずは受け付けで抽選機をまわします。
（秋庭貴泰記者）
「白が出たんですけれど…」
「白」でもらえるのは？
（津山市観光協会 山本友香理参事）
「白はハズレになります。でも残念ではないんです」
ハズレだと、コインロッカーは開けられませんが、観光センターなど津山市観光協会が運営する売店で利用できる1000円分の割引き券がもらえます。そして白以外の玉が出ると…
（津山市観光協会 山本友香理参事）
「大当たりです。こちらのクーポン券とカギをお渡しします」
カギの番号は4。これで4番のロッカーが開くというわけです。さあ一体何が入っているのでしょうか。
4番ロッカーの中には何が？
4番ロッカーの扉を開けると…
（秋庭貴泰記者）
「中に紙が入っていますね。お菓子…」
出てきたのは菓子の引き換え券。津山銘菓が当たりました。
ちなみに一等は5000円相当のつやま和牛。
ほかにも鉄道遺産を活用した市の観光施設津山まなびの鉄道館の年間パスポートや、市内飲食店の割引券など全11種類です。
（津山市観光協会 山本友香理参事）
「たまたまコインロッカーで景品が当たって、こんな店があるんだと市内周遊のきっかけになればいいな」
手荷物の変化で利用者が激減した「コインロッカー」
施設に立ち寄った観光客に楽しんでもらおうと考案された新感覚のレクリエーションです。しかしなぜコインロッカーで？そこにはある理由がありました。
（津山市観光協会 山本友香理参事）
「キャリーケースだったりとか、大きなリュックサックというような手荷物の変化によってコインロッカーの利用者数が激減したということがありまして…」
もともとこのコインロッカーは、今は閉鎖された津山市の市営プールで1980年代まで使われていたもの。
その後、観光センターに移設されましたが、旅行客の手荷物に多いキャリーケースなどは入らず…利用者は年間わずか60人ほどでした。
（津山市観光協会 山本友香理参事）
「何かこのコインロッカーを使っておもしろいことができないかと考えて…」
評判は上々 しかし切実な悩みも…
こうして今月1日に誕生したコインロッカー鍵ガチャです。利用者の評判も上々のようで…
（津山市観光協会 山本友香理参事）
「非常に楽しかったという意見ですとか、景品が豊富でよかったというような。大変いいものができたなと自負しています」
一方で切実な悩みも…
（津山市観光協会 山本友香理参事）
「観光客の方がよくこの前を通るんですけど、みなさんす～っと素通りをしてなかなか気づいてもらえないというところが寂しく思っているところです…」
ひっそりとたたずむ昭和レトロなコインロッカー。津山の魅力とワクワクがたくさん詰まっていました。