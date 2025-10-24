ハン・ソヒ＆ハン・ヘイン、“友情”と“恋”の狭間で惹かれ合い…キスも 韓国映画『12月の君へ』予告編＆メインビジュアル解禁
俳優のハン・ソヒが主演した韓国映画『12月の君へ』が12月5日、渋谷ホワイトシネクイント、kino cinema新宿ほかにて全国公開される。公開に先駆け、本予告とメインビジュアルが解禁となった。
【動画】ハン・ソヒ＆ハン・ヘインのキスシーンも…『12月の君へ』予告
アジアを代表するインディペンデント映画祭のひとつとして名高い、第24回全州国際映画祭の韓国コンペティション部門に正式出品され、わずか1分でチケットが完売した本作。『夫婦の世界』『マイネーム：偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の大ヒット韓国ドラマで唯一無二の存在感を放ち、国内外に熱狂的な人気を誇るハン・ソヒが、スクリーンデビュー作となる本作では、子役出身で人気俳優の転校生ソルを演じ、繊細かつ深みのある演技で新境地を開く。
ソルと運命的に出会い、惹かれ合う俳優志望の高校生スアンを演じるのは、“韓国映画界の秘宝”とも称される実力派ハン・ヘイン。2人が紡ぐのは、“友情”と“恋”の狭間で揺れながら惹かれ合いながらも、離れ離れになった少女たちの物語。大人になったある日、雪の降りしきる幻想的な冬の海で、伝えられなかった「好き」がふたたび動き出す。その深い想いがつながった時、彼女たちがたどり着く未来は、あたたかな温もりか、それとも…。
今回解禁された本予告は、雪の中で出会った、孤独を抱える2人の少女、ソル（ハン・ソヒ）とスアン（ハン・ヘイン）が海辺で一つのビデオカメラをのぞき込む、印象的なシーンから始まる。華やかな芸能界の中で、人からどうみられるかを気にして自分を見失っていた人気俳優のソル。転校先で役者を夢見るスアンに出会い、2人は運命に導かれるように惹かれあっていく。しかし、思春期の揺れる想いは「友情」と「恋愛」の狭間ですれ違い、ソルはスアンの前から姿を消してしまう。
時が経ち、人気俳優となったスアン。ドラマの撮影中も、ふと思い出してしまう、どうしても忘れられない存在。思い出すと胸が痛くなる存在。“ソル”にもう一度、会いたい。そして、若かったあの日交わした、2人だけの秘密の約束を、かなえたい。高校時代と大人になった現在、時を越えて求め合う2人は、失った初恋を取り戻すことができるのか…。山小屋の中でそっと互いを温め合う2人の姿で、本予告は切ない余韻を残し、幕を閉じる。
あわせてメインビジュアルも解禁。本予告の最初のシーンを切り取った、海辺で一つのビデオカメラをのぞき込む高校時代の2人と、1人で柵の向こうの海を見つめるハン・ソヒのソロショットを組み合わせ、はかなく舞う雪がそれらを包み込む。「愛だと知らずに傷つけた。もう一度、会いたい。」という印象的なコピーが添えられている。さらに、4枚の写真も初解禁。ハン・ソヒとハン・ヘイン、2人の圧倒的な表現力によって描かれる、淡く美しい愛の詩。『12月の君へ』というタイトルの通り、この冬、あなたの心に深く降り積もる物語となっている。
■あらすじ
運命に導かれるように親しくなった、2人の少女。俳優を夢見る高校生スアン（ハン・ヘイン）の前に、都会から美しい人気俳優のソル（ハン・ソヒ）が転校してくる。煌びやかな世界で自分を見失ったソルの心は、スアンの青く燃えるような演技に惹かれていく。放課後、冬の海でサーフィンをした2人は、冷えきった体を炎の前に寄せ合い、互いの孤独に触れながら少しずつ心を通わせていく。しかし、思春期の揺れる想いは「友情」と「恋愛」の狭間ですれ違い、ソルはスアンの前から姿を消してしまう。
成長して人気俳優となったスアンは、あのとき伝えられなかった想いを胸に、今もなおソルの面影を探し続けている。そしてある寒い雪の日、彼女はふたたび、冬の海へと向かう。
■作品情報
監督：ユン・スイク
キャスト：ハン・ソヒ、ハン・ヘイン
2024年／韓国
